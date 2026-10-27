Esta es la fecha en que los escolares entrarán a clases el próximo año

Los estudiantes tendrán nuevas fechas de entrada y salida al curso lectivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Ministerio de Educación Pública (MEP) comunicó los cambios al calendario escolar 2027, donde las fechas se convierten en una de las principales variaciones a tener en cuenta por los padres de familia.

Los estudiantes ingresarán a clases el lunes 1 de marzo, fecha en que darán inicio los 180 días efectivos de clases que planificaron las autoridades de educación. El primer periodo de clases comprenderá hasta el 2 de julio.

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Las vacaciones de medio periodo fueron establecidas para dar comienzo el 5 de julio y se extenderán por dos semanas hasta el 16 del mismo mes.

Luego de las vacaciones, los estudiantes regresarán a las aulas el 19 de julio, y permanecerán en clases hasta el 30 de noviembre, fecha que será el último día de clases. El cierre del curso para el personal docente y administrativo será el 8 de diciembre.

En 1997 fue el último año en que los estudiantes entraron en marzo.