MEP anuncia calendario escolar 2027 con importantes cambios en días lectivos, vacaciones y capacitaciones

El MEP comunicó el nuevo calendario escolar 2027 (Cortesía)

La mañana de este martes, el Ministerio de Educación Pública anunció los cambios que se implementarán en el calendario escolar 2027, donde las autoridades de educación han realizado una serie de cambios en comparación con el calendario vigente.

En medio de una alta expectativa y varias especulaciones, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, anunció el calendario bajo el lema “Más tiempo para poder aprender”.

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El jerarca indicó que escucharon a más de 10.000 personas entre profesores, direcciones regionales y familias. Las medidas, según Sánchez, se basan en tres pilares: mejor educación, mejores oportunidades de capacitación para docentes y una planificación más ordenada.

El MEP mantuvo los 200 días lectivos, pero serán divididos de manera distinta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Calendario 2027

Se confirmó que se mantendrán los 200 días actuales; de esos, 180 días habrá clases y 20 días serán de gestión educativa y formación para docentes.

Las clases empezarán el primero de marzo y finalizarán el 30 de noviembre. Asimismo, los docentes empezarán con capacitaciones y formación desde los primeros días del mes de febrero, durante tres semanas, de las cuales una semana corresponderá a planificación.

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El primer periodo de clases irá desde el 1 de marzo hasta el 2 de julio. El 5 de julio comenzarán las vacaciones de mitad de año, las cuales se extenderán hasta el 16 de julio.

El segundo periodo de clases comprenderá desde el 19 de julio hasta el 30 de noviembre, comprendiendo 95 días lectivos.

Asimismo, el cierre del año lectivo irá del 2 al 8 de diciembre. En ese periodo se realizarán las matrículas para el año siguiente, la entrega de las notas a los estudiantes y las graduaciones.