Aresep les receta un aumento parejo a todos los pases de bus del país

La Aresep aprobó un aumento por caso fortuito en las tarifas de buses y taxis de todo el país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó un aumento tarifario del 6,78 % en los pasajes de autobús de todas las rutas del territorio nacional.

Esta decisión corresponde al estudio bajo la figura de “caso fortuito” que fue presentado semanas atrás y que alega el encarecimiento de los combustibles como la principal razón del incremento.

“Debido al incremento importante en el precio de los combustibles de agosto a octubre. Es importante recordar que el financiamiento de los servicios de transporte público, cualquier variación importante en los costos que componen la estructura de costos de estos servicios se verá reflejada en algún momento en la tarifa”, explicó Paolo Varela, intendente de Transporte.

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Según indicaron las autoridades de la Aresep, el aumento general será del 6,78% en los pasajes de autobús, cuyos precios finales, tras la aplicación del ajuste, serán redondeados al múltiplo de ₡10 más cercano.

Junto al ajuste de tarifas de autobús, el servicio de taxis rojos también tendrá un aumento tanto en el monto de salida del viaje (banderazo) como en el costo por kilómetro recorrido. Dicho ajuste será de alrededor de ₡20.

En el caso de los autobuses, el aumento entrará a regir el segundo día hábil posterior a su publicación en el diario oficial La Gaceta, mientras que para los taxis el aumento será aplicable el día natural siguiente a su respectiva publicación.

El aumento aprobado se reflejará en los montos a pagar en las tarifas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pasajes aumentan, viajes aumentan

Para comprender mejor el impacto del 6,78 % aprobado por el ente regulador, así como el redondeo a montos que sean múltiplos de ₡10, La Teja realizó un ejercicio de comparación con los costos vigentes de algunas de las rutas más transitadas del país.

Si comparamos los ₡780 que debe pagar actualmente el usuario que viaja entre Cartago y San José (y viceversa), al aplicarse el aumento, la tarifa quedaría en ₡830, aproximadamente. En el caso de la ruta 200, que conecta San José y Alajuela, el costo pasaría de ₡760 a unos ₡810.

Para el viaje entre la capital y San Isidro de El General, los usuarios pagan en este momento ₡4.110 al viajar por el Cerro de la Muerte. Con este aumento pagarían un estimado de ₡4.390. Por su parte, los usuarios de la ruta entre San José y Limón que utilicen el autobús pasarían a pagar ₡4.830, lo que representa casi ₡300 adicionales por viaje.

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Referente al caso de los taxis rojos, el aumento aproximado de ₡20 en la tarifa de inicio y la tarifa por kilómetro recorrido significaría que, si usted toma un viaje en este medio de transporte, por la tarifa de partida deberá pagar ₡870 en vez de los ₡850 que se cancelan en la actualidad.

Si usted hace un recorrido de unos 5 kilómetros en taxi rojo, con el nuevo ajuste de tarifas deberá cancelar un aproximado de ₡4.350.

El peso de la gasolina

La entidad reguladora indicó que el precio de los combustibles se ha disparado por los conflictos en medio oriente. (SEBASTIEN BOZON/AFP)

Según lo mencionado por la Aresep, el aumento tarifario se debe a un estudio motivado por el alza en el precio de los hidrocarburos, que han aumentado considerablemente debido a factores externos al país, como los conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

Los precios de los combustibles, principalmente del diésel (que es el más utilizado por las flotillas), han provocado el encarecimiento de las operaciones y los costos de producción, siendo el transporte público uno de los sectores más golpeados por esta coyuntura.

Tras los recientes aumentos anunciados por el ente regulador, se comunicó que el precio por litro del diésel quedaría en ₡808, la gasolina súper en ₡806 y la regular en ₡808.

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