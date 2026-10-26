Ella es Patricia Vargas, la nueva presidenta del Poder Judicial

Patricia Vargas es la nueva presidenta del Poder Judicial.

Ella fue elegida este lunes 26 de octubre por los magistrados de la Corte Plena para sustituir a Orlando Aguirre, quien ocupaba el importante cargo desde setiembre de 2022.

Para tomar la decisión fueron necesarias cinco rondas de votación y todas fueron encabezadas por Vargas. En la primera obtuvo 9 votos, en la segunda, tercera y cuarta consiguió 10 votos, y en la quinta sacó los 12 votos que se necesitaban para dejar en firme la elección.

Magistrada Patricia Vargas González es la nueva presidenta del Poder Judicial (Marvin Caravaca)

Vargas será la segunda mujer en dirigir la Corte; la primera fue Zarela Villanueva, quien ocupó el cargo entre 2013 y 2017.

Además, su llegada a la presidencia de la Corte en este momento marca algo nunca antes visto en la historia del país: es la primera vez que los tres Poderes de la República son dirigidos por mujeres. La presidenta del Poder Ejecutivo es Laura Fernández, la del Poder Legislativo es Yara Jiménez y ahora Vargas dirigirá el Poder Judicial.

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La candidata más joven

Vargas fue la candidata más joven para ocupar el importante cargo. Tiene 52 años y es magistrada propietaria desde 2023.

Ella es doctora en Derecho Penal y tiene un diploma de Estudios Avanzados de la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, cuenta con una maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como una licenciatura en Derecho, también obtenida en la UCR.

Ella fue electa en la quinta ronda de votación. (Rafael Pacheco)

Se ha desempeñado como jueza en el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. También ha sido jueza de juicio en el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, letrada de la Sala de Casación Penal, defensora pública en materia penal y en ejecución de la pena, supervisora y asistente legal de la Defensa Pública.

Cuenta con experiencia docente como profesora de Maestría en Ciencias Penales en el Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR, de Derecho Penal Especial e Investigación Jurídica en la Facultad de Derecho de la UCR y como profesora de Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional.

Ella dice que su prioridad es la defensa del Poder Judicial y la mora en los tribunales.