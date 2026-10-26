Inicia proceso para elegir al nuevo presidente del Poder Judicial: estos son los cuatro candidatos

Este lunes será un día histórico para el país, ya que los magistrados podrían elegir al nuevo presidente del Poder Judicial.

Los candidatos a desempeñar el importante cargo son: Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y magistrada de la Sala I; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III); Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Patricia Vargas González, ambos de la Sala III.

Orlando Aguirre, actual presidente de la Corte, anunció hace unas semanas que no intentaría la reelección al cargo, por lo que inició el proceso de elegir un sustituto.

Los magistrados de la Corte Plena eligen este lunes 26 de octubre a la próxima Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. (Rafael Pacheco)

Cuatro aspirantes con experiencia

Los cuatro candidatos a la presidencia de la Corte tienen experiencia en el Poder Judicial.

Damaris Vargas Vásquez, tiene 59 años, es magistrada propietaria de la Sala Primera desde 2020 y vicepresidenta de la Corte Suprema desde 2023.

Su sala se encarga de conocer en última instancia los casos civiles, contencioso-administrativos y agrarios.

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Es abogada desde 1989 por la Universidad de Costa Rica y doctora en derecho por la Universidad Libre. Además, es especialista en justicia constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Trabaja en el Poder Judicial desde hace más de 30 años y ha ocupado cargos como jueza agraria. Además, dirigió el Tribunal Agrario de Costa Rica durante diez años consecutivos, entre 2002 y 2012. Fue magistrada suplente de la Sala Primera de 2003 a 2017; también participó como corredactora del Código Procesal Agrario.

Ella señala como su prioridad atacar la mora judicial.

Damaris Vargas Vásquez es la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. (Marvin Caravaca)

Presidenta de la Sala III

Otra de las candidatas es Patricia Solano Castro, quien tiene 66 años. Cuenta con amplia carrera judicial y ocupa una silla en la Sala Tercera desde 2018, de la cual es presidenta.

Estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica, se graduó en 1987 y cuenta con un posgrado en Administración de Justicia en Derecho Penal.

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Trabaja en el Poder Judicial desde 1988. Como jueza, se desempeñó en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José entre 1998 y febrero del 2017.

Entre el 2014 y el 2017, fue presidenta del Consejo de Administración de los Tribunales de Justicia, de Primer y Tercer Circuitos Judiciales, en San José.

Se pensionó en febrero del 2017 a los 56 años.

Patricia Solano Castro es la presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera) de la Corte Suprema de Justicia. (Rafael Pacheco)

Único hombre que buscará la presidencia

El único hombre que buscará la presidencia del Poder Judicial será Gerardo Rubén Alfaro, quien es magistrado de Sala Tercera.

Tiene 58 años. Hasta su elección como magistrado, se desempeñaba como juez coordinador del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste.

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Él ejerció como juez penal en Guanacaste, tanto en Nicoya como en Santa Cruz. Anteriormente, fue defensor público en San José, Golfito y Santa Cruz.

Es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) con una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Alfaro define como su prioridad reducir la mora judicial.

Gerardo Rubén Alfaro es el único hombre que aspira a la presidencia de la Corte. (Marvin Caravaca)

Doctora en Derecho Penal y docente

La otra candidata para dirigir la Corte es Patricia Vargas González. Ella tiene 52 años, es magistrada propietaria desde 2023.

Es doctora en Derecho Penal y tiene un diploma de Estudios Avanzados de la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, cuenta con una maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como una licenciatura en Derecho, también obtenida en la UCR.

Se ha desempeñado como jueza en el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. También ha sido jueza de juicio en el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, letrada de la Sala de Casación Penal, defensora pública en materia penal y ejecución de la pena, supervisora y asistente legal de la Defensa Pública.

Cuenta con experiencia docente como profesora de Maestría en Ciencias Penales en el Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR, de Derecho Penal Especial e Investigación Jurídica en la Facultad de Derecho de la UCR y como profesora de Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional.

Ella dice que su prioridad es la defensa del Poder Judicial y la mora en los tribunales.

Patricia Vargas González también está luchando por dirigir el Poder Judicial. (Marvin Caravaca)

Elección podría extenderse

Orlando Aguirre será el encargado de dirigir la sesión de Corte Plena.

Cada uno de los candidatos tendrá la oportunidad de explicar por qué quiere ser elegido como presidente de la Corte y luego los magistrados harán cinco rondas de votación, en caso de ser necesario. Los candidatos necesitan al menos 12 votos para ser elegidos.

Las primeras tres serán consecutivas y, si no se alcanza una elección, se decretará un receso de al menos 20 minutos antes de las dos rondas restantes.

En caso de que este lunes no se logre un consenso, el proceso continuaría el próximo lunes.