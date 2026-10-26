Mensaje a medias: Laura Fernández felicita a Brasil por las elecciones pero “olvida” nombrar al presidente ganador

La Cancillería no mencionó al ganador de las elecciones, expertos explican por qué. (Cancillería de la Rep/Cancillería de la República)

Tras los comicios electorales celebrados en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva se hizo con la victoria sobre el derechista Flávio Bolsonaro, la comunidad internacional envió sus mensajes de felicitación. Sin embargo, en el caso de Costa Rica, la comunicación emitida en primera instancia llamó la atención por un detalle en particular.

En el comunicado difundido por la Cancillería de la República, se indicaba que el Gobierno de Costa Rica “felicita al pueblo brasileño por haber ejercido su derecho al voto y haber electo su nuevo presidente en un proceso democrático y pacífico”; asimismo, le desearon éxito a los tres poderes del país sudamericano.

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De igual forma, la presidenta de la República, Laura Fernández, compartió un mensaje en la plataforma X donde también felicitaba al pueblo brasileño por elegir a su nuevo mandatario, pero sin mencionar el nombre del vencedor de las elecciones.

Laura Fernández no felicitó directamente a Lula. (YouTube /Screenshot video)

“Felicito al pueblo brasileño por haber ejercido su derecho al voto y haber podido elegir a su nuevo presidente en un proceso democrático y pacífico. Le deseo la mayor prosperidad a los más de 212 millones de hermanos que viven en el país más grande de América Latina”, mencionó Fernández en su red social.

A diferencia de otras ocasiones, donde incluso la presidenta ha llamado por teléfono al candidato electo, el documento oficial no mencionó a Lula da Silva como vencedor de los comicios, lo que generó diversos cuestionamientos.

¿Qué significa esto?

Ante la ausencia de este reconocimiento, La Teja consultó con expertos en materia de relaciones internacionales, quienes brindaron su punto de vista sobre esta inusual situación diplomática.

Para el experto, la política internacional del gobierno está muy influenciada por los Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados)

El doctor Carlos Cascante, analista internacional de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), explica que, según su criterio, la política exterior del actual gobierno está condicionada a los movimientos de los Estados Unidos.

“Lo que Costa Rica hace, es por ser una de las más antiguas democracias en América Latina, por supuesto que tiene que felicitar el resultado del proceso electoral, no la victoria. O sea, el no felicitar al candidato ganador evidencia que no están de acuerdo con el resultado de las elecciones y que apoyaban abiertamente por instrucción de Washington al candidato Bolsonaro”.

Esta situación atípica por parte de las autoridades, contrasta con otras oportunidades. Por mencionar un caso reciente, al ser electo Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, la propia mandataria Fernández lo llamó personalmente para felicitarlo. Sobre este contraste, Cascante interpreta lo sucedido:

“Es abiertamente manifestó que la posición del gobierno de Costa Rica es de derecha hacia extrema derecha, o sea, de felicitar a todos los gobiernos ultraconservadores en América Latina y no felicitar a candidatos de centro o de izquierda, como en este caso con Lula en Brasil”.

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Asimismo, Alejandro Mora, licenciado en Relaciones Internacionales, también señala que la postura costarricense podría deberse a que las autoridades estaban a la espera de que Estados Unidos se pronunciara primero sobre el tema.

“No es como que Trump vaya a llamar a Lula porque eso es muy difícil, pero esperan el que por lo menos haya una forma de reconocer que esa elección se haya dado, que se hayan validado los resultados y todo eso. Porque muchos países se quedan esperando, por eso es que va dirigido al pueblo, por la actividad democrática, por el proceso electoral, pero no reconociendo como ganador a Lula”.

Una corrección posterior

Posteriormente la cancillería borró el primer comunicado y en un segundo escrito sí mencionaron a Lula. (Cancillería de la República/Cancillería de la República)

Pese a la postura inicial, la Cancillería de la República eliminó posteriormente el primer comunicado que había sido emitido en sus canales oficiales, sustituyéndolo por un nuevo texto donde mencionaron expresamente que el Gobierno de Costa Rica extiende sus felicitaciones a Lula da Silva.