ESPH anuncia cortes de agua en estos lugares de Heredia a partir de este martes

Más de 55 mil personas tendrán afectación en el servicio de agua potable del martes 27 al jueves 29 de octubre. (Canva /Canva)

Más de 55.000 vecinos de Heredia y San Rafael experimentarán cortes de agua potable por labores de mantenimiento, según la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Los lavados de tanques y plantas se harán de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., desde este martes 27 hasta el jueves 29 de octubre.

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Para el martes, las suspensiones impactarán el centro de Heredia y Cubujuquí, afectando el estadio, Palacio de los Deportes, la clínica, escuela Rafael Moya, INS, Plaza Cubujuquí, calle Cuchilla, la capilla y Fátima. También habrá cortes en Mercedes Norte, del Automercado al bar España.

El miércoles 28, las fluctuaciones serán en Concepción y San Rafael. En Concepción incluyen el centro, calle Ciénega, Los Salvadoreños, Hernández, Tierra Blanca, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda y Los Cipreses. En San Rafael, afectarán el Condominio Vistas San Rafael y calle Puente Piedra.

La afectación será en horas de la mañana, y entre los afectado se encuentran escuelas, clínicas y distintos negocios. (Ariana Villalobos)

El jueves 29, el operativo pasará a Los Ángeles, afectando el antiguo Hotel La Condesa, calle Naranjo, Murillo, Las Monjas, el Ebáis, Lobos, La Honguera, Hernández, Vargas, La Saca, escuela Los Ángeles, bar Sherekan, Añoranzas, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, bar Pontevedra, Colegio Nueva Generación y Condominio Bello Verde.

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Ese mismo jueves, San Rafael presentará cortes en el tanque Chamaco, calle Mata de Plátano, urbanizaciones La Quinta y La Alameda y calle Nueva.

La ESPH recomienda a los vecinos almacenar únicamente la cantidad de agua necesaria para evitar desabastecimientos durante el operativo.