MOPT lanza campaña relámpago para hacer la prueba de manejo sin meterse al sistema

Educación Vial dispone de 1.000 espacios diarios sin cita para pruebas prácticas de motocicleta en San José. (MOPT/Cortesía)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), anunció una medida excepcional para facilitar los trámites a los futuros conductores.

Hasta el próximo 30 de octubre, la institución habilitará y aplicará un total de 1.000 espacios diarios para realizar la prueba práctica de manejo exclusiva para motocicletas, bajo la modalidad de atención sin cita previa.

Esta jornada especial se llevará a cabo en las instalaciones de la Ciudad Vial, ubicadas en la provincia de San José.

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Mediante la información compartida por las autoridades, se indicó que para aprovechar esta facilidad no es necesario que los usuarios posean las credenciales activas para ingresar al sistema informático de Educación Vial; es decir, no requerirán de un usuario y una contraseña institucional.

La atención al público interesado se realizará en un horario continuo que se extenderá desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Para optar por esta importante oportunidad y habilitarse legalmente en las carreteras del país, el MOPT indicó que es un requisito indispensable tener la prueba teórica de manejo debidamente aprobada.

Asimismo, al momento de presentarse en el plantel, los usuarios deben portar su documento de identidad oficial completamente vigente y en buen estado.

Esta opción estará disponible hasta el 30 de octubre, se aplicarán 1000 espacios por día. (Jorge Castillo)

En cuanto a los requerimientos de la moto, los aspirantes deben portar físicamente todos los documentos legales del vehículo que utilizarán para la evaluación. Esto incluye el comprobante del derecho de circulación y la tarjeta de la inspección técnica vehicular. Toda esta documentación debe estar al día y en perfectas condiciones.

Junto a los requisitos mencionados, el usuario debe presentar el recibo del pago correspondiente a la prueba práctica, el cual dependerá de la categoría de licencia que se desea obtener (Clase A1, A2 o A3).

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Adicionalmente, es estrictamente necesario contar con el dictamen médico vigente, el cual debe haber sido emitido por un profesional de la salud en un plazo no mayor a 180 días desde su fecha de realización.

Finalmente, la entidad gubernamental explicó que, además de cumplir con todo el papeleo, la persona que desee presentarse a realizar el examen no debe tener una cita matriculada previamente en el sistema para fechas posteriores.

De igual forma, el usuario no debe encontrarse dentro del periodo de los 20 días hábiles de sanción administrativa, un castigo normativo que se aplica de forma automática a aquellos ciudadanos que reprobaron la prueba práctica recientemente.