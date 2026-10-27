A Laura Fernández le llueve tras felicitar a brasileños por elección presidencial y olvidarse de Lula

A mucha gente no le cayó nada bien que Laura Fernández omitiera mencionar el nombre de Luiz Inácio Lula da Silva en su mensaje de felicitación a los brasileños por la jornada electoral de este domingo en la que el político de izquierda fue reelecto.

En X (antes Twitter) la mandataria saludó a los brasileños por la jornada electoral del domingo 25 de octubre, en el que Lula disputó en segunda ronda un nuevo periodo presidencial frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva logró reelegirse como presidente de Brasil. (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

LEA MÁS: Las claves de la reelección histórica de Lula en Brasil: las redes sociales hicieron lo suyo

El mensaje de Fernández

“Felicito al pueblo brasileño por haber ejercido su derecho al voto y haber podido elegir a su nuevo presidente en un proceso democrático y pacífico. Le deseo la mayor prosperidad a los más de 212 millones de hermanos que viven en el país más grande de América Latina”, afirmó la presidenta en su escueto mensaje.

Las reacciones de la gente no se hicieron esperar y hasta la famosa crema de rosas en versión brasileña salió a relucir en los comentarios que recibió Fernández tras su publicación.

Laura Fernández escribió este mensaje felicitando al pueblo brasileño por la jornada electoral del domingo. (Twitter/X)

LEA MÁS: Patricia Vargas, nueva presidenta de la Corte, sí se reuniría con Laura Fernández, pero deja condiciones claras

“Se llama Luiz Inácio Lula da Silva”

“Laura, el nuevo presidente de Brasil se llama Luiz Inácio Lula da Silva. ¡Qué pena que una politóloga que ocupa la Presidencia tenga cero diplomacia! Una disculpa a los hermanos brasileños por los sesgos y berrinches de nuestro gobierno”, se lee en una de las reacciones que generó la publicación de Fernández.

“Incapaz de felicitar a Lula. ¡Qué espanto! Como siempre dejándonos en ridículo a nivel internacional. Póngase un poquito señora”, afirmó otra persona junto a una imagen de la famosa crema de rosas, pero con el tubo “vestido” de los colores de la bandera brasileña.

“No puede mencionar el nombre de Lula para no ofender a su amo”, opinó otra persona.

Hasta un tubo de crema de rosas de inspiración brasileña le dejaron en el "feed" a la mandataria. (Twitter/X)

LEA MÁS: Laura Fernández y ministro de Seguridad hacen significativo cambio en polémico decreto de secreto de Estado

“Señora Laura Virginia, Brasil tiene presidente electo democráticamente por cuarta vez y su nombre es Luiz Inácio Lula da Silva, va a ser su similar brasileño por cuatro años le pese a quien le pese y el claro ejemplo de que aún hay esperanza”, afirmó otra persona al pie de la publicación de la mandataria.

Lula fue reelecto presidente de Brasil en una cerrada contienda en la que terminó obteniendo el 51.79% de los votos, frente al 48.21% de su rival.