Patricia Vargas, nueva presidenta de la Corte, sí se reuniría con Laura Fernández, pero deja condiciones claras

Patricia Vargas, la nueva presidenta del Poder Judicial, está dispuesta a reunirse con la presidenta de la República, Laura Fernández, y con la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, en busca de un diálogo que le haga bien al país; eso sí, dejó en claro las condiciones para que eso se dé.

La nueva jerarca dice que el respeto debe ser la base cualquier conversación y también defiende que cada poder debe trabajar desde sus competencias, sin invadir las de los demás.

26/10/2026 San José. La Corte Suprema de Justicia inicia este lunes el proceso para elegir su presidente número 58 en sus 200 años de historia. La votación podría marcar un nuevo hito para el Poder Judicial, pues, por segunda vez, una mujer podría asumir ese cargo. Tres de cuatro candidaturas son magistradas: Patricia Vargas, Patricia Solano y Damaris Vargas, la primeras dos de Sala Tercera y la última de Sala Primera; además, Gerardo Rubén Alfaro, de Sala Tercera. La magistrada Patricia Vargas es la nueva presidenta del Poder Judicial. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Corte Suprema de Justicia elige su presidente número 58)

“El Poder Judicial ha estado abierto al diálogo y, en mi presidencia, por supuesto que seguirá estando abierto al diálogo. Por supuesto, también, como lo he dicho ya reiteradamente, en el entendido de que tienen que existir condiciones de buena fe. Por supuesto que tiene que haber respeto a las competencias de cada poder de la República. El tema de la independencia judicial es esencial, no es algo que esté sujeto a discusión, pero existe la mejor disponibilidad para conversar.

“Nosotros, como representantes de los supremos poderes, me refiero a todos, el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, tenemos que construir sobre la base del respeto, y esto es esencial si queremos que esas conversaciones se traduzcan en acciones concretas en beneficio de la ciudadanía... Nosotros no podemos degradar la discusión con ataques personales o ataques que dividen y que polarizan; eso no lo quiere la ciudadanía ni lo quiere este poder de la República, sino todo lo contrario, queremos discusión de altura”, manifestó Vargas en conferencia de prensa poco después de ser juramentada.

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Espera que entre mujeres el diálogo sea más efectivo

Con el nombramiento de Vargas en la Corte, Costa Rica hace historia, ya que es la primera vez que tres mujeres están al frente de los tres poderes de la República al mismo tiempo.

La nueva jerarca del Poder Judicial espera que ese hecho tan único y especial ayude a mejorar la comunicación y relación entre las máximas autoridades del país.

14/10/2026 Corte Suprema de Justicia, despacho de la Magistrada Patricia Vargas González. Fotografía Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“Yo quisiera pensar que esto va a motivar para que la jerarquía de los otros poderes de la República, pues, se unan en esta discusión desde el respeto de las competencias que tenemos cada uno para construir y que esto sirva también para abrirle las puertas a las mujeres y sobre todo a las jóvenes y a las niñas que vienen detrás.

“Que sepan que con sacrificio, con esfuerzo, que es bastante más el que se realiza por parte de las mujeres, hay que decirlo también, cuesta más poder acceder a los cargos de toma de decisión en el país, pues podemos construir y pueden aspirar a este tipo de opciones y de oportunidades”, expresó Vargas.

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Infiltración del narcotráfico en los poderes de la República

Vargas también se refirió a la infiltración del narcotráfico en el Poder Judicial y fue muy clara.

“En cuanto a la posibilidad de la infiltración del narcotráfico, yo diría de la corrupción en general en los Poderes de la República, le puedo decir que desde el Poder Judicial los casos, para nuestra fortuna, no han sido muchos, son pocos.

“Ha sido el propio Poder Judicial el que ha detectado los casos y el que ha impulsado los procesos contra estas personas, sean procesos penales, sean procesos administrativos o ambos... El Poder Judicial tiene tolerancia cero con la corrupción.

Patricia Vargas González, magistrada de Sala III, de 52 años, es la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco)

El incómodo tema del presupuesto del Poder Judicial

Otra de las consultas que respondió la nueva presidenta de la Corte es sobre las limitaciones que tendrá la institución para el presupuesto del próximo año.

Según el proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2027, presentado en el Congreso por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, el Poder Judicial tendría una retención de casi 30 mil millones de colones. Esta plata estaría condicionada a la aprobación de diputados y al cumplimiento de trámites nunca antes vistos.

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“Yo estoy convencida de que ese presupuesto no solo tiene roces de constitucionalidad, sino que supone un golpe muy duro para la vida democrática de nuestro país.

“Es un presupuesto que crea unas normas de ejecución presupuestaria que son exclusivas para el Poder Judicial, inéditas porque nunca se había visto cosa semejante en una ley de presupuesto que condiciona alrededor de 30.000 millones de colones a una serie de eventos o condiciones que no dependen del propio Poder Judicial y que podrían llevar a que el 2027 avance y nosotros sin la plata del 2027.

“El tema de los presupuestos se prepara con antelación y nosotros, como en cualquier casa, nos dan un dinero y sobre ese dinero es que hacemos los números. Pues resulta que en este caso tenemos un presupuesto que podría estar condicionado y que nos llevaría en el 2027, a pesar de ya estar en el año donde tenemos que gastarlo, pues a no poder hacerlo porque tiene una serie de restricciones. En esa misma Ley de Presupuesto se está impidiendo que el Poder Judicial disponga de 2.463 plazas vacantes que hoy le prestan servicio a la ciudadanía.

Patricia Vargas pone condiciones para reunirse con Laura Fernández

Vargas dice que el Poder Judicial seguirá en la línea que ya inició con la consulta que envió a la Sala Constitucional para saber si el presupuesto contradice la Carta Magna.

“Es una defensa del presupuesto que necesitamos para trabajar; no estamos pidiendo más, hay que decirlo, es el presupuesto que necesitamos para funcionar por las vías legales que el ordenamiento jurídico nos da”, aseguró la presidenta del Poder Judicial.