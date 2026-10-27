PPSO intentará algo nunca visto en el país con la reelección presidencial

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentaron una reforma constitucional que pretende cambiar algo muy delicado de la Carta Magna relacionado con la reelección presidencial.

La propuesta especifica que el presidente de la República podría aspirar a un nuevo periodo en Casa Presidencial de forma continua, algo que actualmente no se permite.

Los diputados oficialistas lucharán por la reelección presidencial continua. (Esteban Rojas)

Luego tendría que esperar cuatro años fuera del poder para volver a participar en una elección presidencial. En caso de ser elegido por el pueblo, tendría nuevamente la oportunidad de la reelección continua y después tendría que descansar otros cuatro años y así sucesivamente.

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Fracción oficialista luchará por conseguir los 38 votos

El diputado José Miguel Villalobos anunció en agosto pasado que intentaría reformar la Constitución para permitir una única reelección presidencial consecutiva y que, después de eso, los mandatarios no pudieran aspirar de nuevo a la presidencia, pero eso cambió.

“Esta fracción parlamentaria está comprometida con la reelección presidencial. Así lo dijimos en campaña, así lo hemos dicho reiteradamente. ¿Cuál es la propuesta en concreto? Básicamente, que una persona pueda ser el presidente de la República, terminado su período de cuatro años, pueda nuevamente ser candidato, porque tiene que pasar por el tamiz de los votos; es decir, puede estar cuatro años, ser reelecto cuatro años más, salir y esperar cuatro años fuera y volver a ser candidato nuevamente y de nuevo otros cuatro", explicó Villalobos.

José Miguel Villalobos piensa que sería mejor que después de una única reelección continua, ya los mandatarios no puedan volver al poder. (Asamblea Legislativa)

“La posición personal de José Miguel Villalobos son dos periodos y nunca más. La posición en general de la fracción es la que se expuso y yo me someto a la decisión mayoritaria de la fracción. No tengo ningún inconveniente. Si por mí fuera, un periodo de reelección inmediata y sale y no puede volver como el sistema estadounidense. Lo que cambió no soy yo, lo que cambió es una decisión mayoritaria de mi fracción, la que yo respeto profundamente y me someto a ella”, agregó el legislador.

Para llevar a cabo una reforma constitucional se necesita el voto de al menos 38 legisladores. PPSO tiene actualmente 31 legisladores, por lo que, para que se apruebe el cambio, tendría que buscar al menos siete votos en las fracciones de oposición.