Problemas de erección podrían ser un aviso de que el corazón está en peligro

Hay un tema que a muchos hombres les da vergüenza tocar, pero que es importante para la salud y hasta podría salvarles la vida.

Si usted o su pareja han notado que últimamente cuesta lograr o mantener una erección, no lo deje pasar como si fuera cualquier cosa.

Durante el tercer día del Congreso Médico Nacional 2026, los especialistas compartieron un dato que sorprende y enciende las alarmas sobre ese tema.

Resulta que esa dificultad en la cama no siempre es un problema aislado, sino que puede ser una de las primeras señales de que los vasos sanguíneos están fallando.

Médicos advierten que los problemas de erección podrían alertar que algo serio pasa con el corazón. (Shutterstock)

Un aviso que nos llega años antes

La doctora Natalia Vargas Quesada, quien es una experta uróloga, explica esto con palabras muy sencillas.

Ella advierte que el pene puede avisar de un problema cardiovascular muchísimo antes de que el corazón empiece a dar los temidos síntomas.

¿Por qué pasa esto? Resulta que, para poder tener una erección, las arterias deben permitir que llegue suficiente sangre a la zona.

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Si las venitas empiezan a presentar alteraciones, el problema se nota primero ahí abajo, antes de que afecte a las arterias coronarias que llevan la sangre al corazón.

En algunos hombres con problemas de origen vascular, estas fallas íntimas aparecen entre dos y cinco años antes de que se manifieste una enfermedad coronaria.

Esta podría ser una señal de que los vasitos sanguíneos podrían estar fallando. (Facebook de la Asociación Costarricense de Cardiología)

No es un mal solo de “viejitos”

Muchos creen erróneamente que la disfunción eréctil solo les pasa a los señores mayores, pero la dura realidad es otra muy distinta.

Aunque es verdad que el riesgo aumenta después de los 40 años, los hombres jóvenes también pueden llegar a sufrirlo.

A veces la culpa la tienen el estrés o la ansiedad, pero los doctores piden investigar siempre si hay causas físicas escondidas.

Esto es vital revisarlo, especialmente si el muchacho tiene antecedentes familiares de enfermedades del corazón o factores de riesgo.

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Los grandes enemigos de su salud

Hay varias cosas de su estilo de vida que podrían hacerle un daño terrible tanto a su vida sexual como a su corazón.

Tome nota: la diabetes, la presión arterial alta, el colesterol elevado y el tabaquismo son factores de alto riesgo.

A esta peligrosa lista también se le suman tener obesidad abdominal y ser una persona muy sedentaria.

Todas estas condiciones son enemigas porque pueden dañar sus vasitos sanguíneos y dificultar la circulación que se necesita para una erección.

Deje la vergüenza de lado y vaya al médico a revisarse. (Shutterstock)

¡Deje la pena y vaya al doctor!

Que el cuerpo le dé esta señal no significa que ya esté enfermo del corazón, pero sí es un semáforo en amarillo de que vale la pena investigar.

La doctora Vargas es muy clara y directa: consultar a tiempo y sin vergüenza puede marcar una diferencia enorme en su salud a futuro.

Ir al doctor a tiempo permite revisar cómo andan la presión, los niveles de glucosa y el colesterol, o ver si la causa es neurológica, hormonal o por medicamentos.

Para prevenir estas congojas, la receta médica es mantenerse físicamente activo, comer bien equilibrado y evitar por completo el tabaco.

Este interesante tema fue parte del congreso médico, donde también se habló para educar sobre el dolor abdominal peligroso y las emergencias urológicas en niños.