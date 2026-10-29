Hospital de Niños revela un dato sobre las quemaduras en niños que duele en el alma

El Hospital Nacional de Niños dio a conocer datos muy dolorosos sobre las quemaduras en pequeños y hay uno que parte el alma.

Aprovechando que el 26 de octubre se conmemoró el Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hace un llamado urgente a los padres de familia para evitar las quemaduras.

Hospital Nacional de Niños lanza alerta sobre quemaduras en niños. (CCSS)

Los datos deben ponernos a reflexionar a todos. Solo en el pasado 2025, un total de 226 menores terminaron internados por quemaduras (fueron 120 niños y 106 niñas).

Además, en lo que llevamos de este 2026, los doctores ya han tenido que atender a 107 niños que pasaron por este doloroso proceso (60 varones y 47 chiquitas).

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El enemigo silencioso está en nuestra propia cocina

El doctor Carlos Siri, quien es especialista en cirugía pediátrica, compartió el dato más duro de todos y el que tiene que poner un alto a la situación: el 80% de las quemaduras infantiles ocurren en el hogar, el lugar donde los niños deberían estar más seguros.

Para empeorar la situación, el 57% de esos dolorosos incidentes se producen por líquidos calientes. Un descuido de un segundo con la olla de agua, la sopa o el café hirviendo.

El 80% de las quemaduras de chiquitos ocurren en el hogar. (CCSS)

El doctor Siri es muy directo y dice una gran verdad.

“A este tipo de incidentes no se les puede llamar accidentes, ya que siempre existe la posibilidad de hacer prevención y corregir errores en la seguridad”, aseguró el médico.

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¿Dónde ocurren más y qué pasa en la calle?

Tristemente, la provincia de San José es la que se lleva el primer lugar en este tipo de emergencias. En el 2025 contabilizaron 95 pacientes hospitalizados, y este año ya suman 42 casos.

Aunque la casa es el lugar de mayor riesgo, el otro 20% de las quemaduras ocurren afuera. Según los reportes, muchas de estas son ocasionadas por la fuerte fricción contra el asfalto en accidentes de moto o bicimoto.

Doctor Carlos Siri envía fuerte mensaje sobre las quemaduras en niños

Los 4 pasos de oro si ocurre una emergencia

Nadie está libre de una quemadura, por eso los especialistas recomiendan tener bien grabados en la mente estos cuatro pasos que pueden hacer la gran diferencia en la gravedad de la lesión:

- Enfriar la zona: Aplique de inmediato agua fría sobre la quemadura durante al menos 10 minutos.

- Quitar la ropa: Retire con mucho cuidado la ropa mojada que tenga la persona afectada.

- Cubrir la herida: Use una sábana o un paño bien limpio para tapar con delicadeza la zona quemada.

- Correr al doctor: Acuda de inmediato al centro médico más cercano. ¡Cada minuto cuenta!