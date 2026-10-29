¿Viene el papa a Costa Rica? La petición oficial que le hizo la presidenta Laura Fernández en el Vaticano

La presidenta Laura Fernández invitó formalmente al papa León XIV a Costa Rica durante una reunión celebrada en el Vaticano. (Presidencia/Cortesía)

La mañana de este martes 29 de octubre en Roma (madrugada en territorio costarricense), la presidenta de la República, Laura Fernández, participó en una audiencia privada con el papa León XIV, encuentro solemne que se llevó a cabo en el Palacio Apostólico, ubicado en la Ciudad del Vaticano.

La mandataria, quien arribó el lunes a suelo italiano, asistió a la cita acompañada por su esposo, el primer caballero Jeffry Umaña. A su llegada, la delegación costarricense fue recibida con honores por un destacamento de la Guardia Suiza (el histórico cuerpo militar del Vaticano), mientras que el pabellón nacional era izado en la fachada principal del recinto apostólico.

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En las fotografías oficiales compartidas por la Presidencia de la República, se observa a Fernández vestida completamente de negro y portando una mantilla o velo que cubre su cabeza, cumpliendo estrictamente con el riguroso protocolo de vestimenta que exige la Santa Sede para este tipo de reuniones papales.

“Como símbolo de nuestra fe, identidad y riqueza nacional, la mandataria obsequió al Santo Padre una réplica de la Virgen de los Ángeles y una selección de cafés de productores nacionales, compartiendo los valores de paz, solidaridad y esperanza que distinguen al pueblo costarricense”, detalló el comunicado oficial emitido por la Casa Presidencial.

Laura Fernández obsequió al papa León XIV una imagen de la Virgen de los Ángeles y distintos tipos de café nacional. (Presidencia/Cortesía)

Tras el encuentro con el sumo pontífice, Laura Fernández sostuvo una reunión de trabajo con el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, quien estuvo acompañado por monseñor Paul Gallagher, actual secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales del Vaticano.

Durante el intercambio, la mandataria le entregó a León XIV una carta oficial en la que le extiende una invitación formal para que el pontífice visite Costa Rica el próximo año. En dicho documento, Fernández resaltó los valores cívicos de la nación, recordando hitos como la abolición del ejército en 1948 y la profunda devoción del pueblo a la Virgen de los Ángeles.

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Asimismo, se indicó que la presencia del papa el año entrante tendría un peso histórico importante, ya que enmarcaría la conmemoración de los 203 años de la declaratoria de la Virgen de los Ángeles como patrona de Costa Rica, junto con los 180 años del establecimiento de la religión católica como la oficial del Estado costarricense, según lo estipula la Constitución Política.