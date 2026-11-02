Guía completa sobre el nuevo marchamo digital: ¿cuánto cuesta? ¿dónde se pega? ¿cuánto dura? y datos curiosos

Apenas arranca noviembre a muchos les entra la congoja de saber de cuánto viene el garrotazo del marchamo.

Este año el cobro trae cambios históricos, le dirá adiós a estar raspando el parabrisas todos los diciembres para pegar un sticker que durará hasta 10 años, si lo cuida bien.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) habilitó el cobro para este nuevo periodo, y la gran estrella de la temporada es el tan esperado marchamo digital.

El nuevo marchamo digital utilizará una etiqueta con vigencia de hasta 10 años. (INS)

Gabriela Chacón, presidenta del INS, explicó que esta transformación tecnológica va a “simplificar muchísimo la vida a todos”.

Pero, como todo lo nuevo asusta un poco, aquí le desmenuzamos la información para que usted haga el trámite.

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El fin de los papelitos: así es el nuevo dispositivo inteligente

Para este año, la institución adquirió 1.600.000 etiquetas que traen una tecnología de punta. Lo primero que aclaró Chacón es que el sticker no monitorea ni tiene GPS.

Es simplemente una etiqueta inteligente que incluye un chip de seguridad. Con este salto tecnológico desaparecerá el papel físico impreso del derecho de circulación.

Ahora, al momento de pagar en las ventanillas o en línea, usted dará su correo electrónico y le llegará el documento en formato digital.

Ahora bien, la institución aclaró que no tener correo electrónico no será un impedimento para que los conductores puedan obtener su derecho de circulación, ya que existen otros mecanismos para lograrlo.

Una de estas opciones es brindar el correo de un familiar y, una vez que este lo descargue, se puede imprimir para llevarlo a mano dentro del automóvil.

El INS ya sacó a cobro del Marchamo 2027. (Rafael Pacheco)

¡Cuidado a la hora de pegarlo! Si se equivoca, le toca pagar

La recomendación oficial es limpiar superbién el vidrio y pegar la etiqueta por dentro, en el puro centro del parabrisas, en la parte superior, debajo del espejo.

Pero cuidado, si le quedó un poco torcida mejor déjela así. El dispositivo está diseñado para que el chip se destruya automáticamente por seguridad si alguien trata de quitarlo.

Si se jala esa torta, tendrá que ir a hacer fila a una sucursal del INS, llenar un formulario, presentar su cédula y pagar otros ¢1.200 para que le den un duplicado.

En el caso de las motocicletas, como estas deben colocar el sticker en zonas expuestas a la lluvia y al sol, por el momento esos conductores continuarán con la calcomanía tradicional.

El INS mantendrán un plan piloto con este tipo de vehículos para monitorear el comportamiento de la etiqueta a lo largo del año y así tener una mejor idea de lo que se requiere para esos casos.

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Lleve su derecho de circulación en el celular

José Arévalo, gerente general del INS, recomienda a todos descargar la aplicación INS Móvil. Esta herramienta gratuita será una buena amiga en este novedoso proceso.

Desde ahí puede pagar el marchamo y coordinar dónde se hará la entrega del nuevo sticker.

Este mismo lunes miles de personas cancelaron el derecho de circulación. (Albert Marín)

Ademas, con esta app, usted podrá guardar el derecho de circulación en la billetera de su celular y llevarlo a todo lado. Para hacer esto, solo necesita dos datos: su número de placa y un código secreto que viene impreso en la cara del sticker que queda viendo hacia adentro del carro.

Las autoridades piden que este código se trate con el mismo cuidado que el pin de su tarjeta. Es información privada y solo debe compartirla con personas de su total confianza, porque es la llave principal de su marchamo.

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¿El marchamo viene más caro o más barato?

Para este 2027, el Seguro Obligatorio Automotor (SOA) viene un poquito más cariñoso, con un aumento promedio del 4,03%.

Para que se haga una idea, la base media del cálculo pasó de ¢44.889 a ¢46.700. Si usted tiene un carro particular, su seguro aumentó un 5,4% (pasó a ¢31.881). Si anda en moto, el alza fue del 4,5% (llegando a ¢104.110).

Pero ojo, que el seguro suba no significa que todo su recibo vaya a salir más caro. El INS dio varios ejemplos: un vehículo particular que el año pasado pagó ¢217.706, este año bajó a ¢208.359, gracias a que le bajó el cobro del impuesto a la propiedad.

Lamentablemente, otros no corrieron con la misma suerte. Una motocicleta promedio pasó de ¢125.565 a ¢130.556. Un bus subió de ¢332.854 a ¢387.185, y los pulseadores de los taxis pasaron de ¢284.764 a ¢341.355, muy golpeados por los aumentos en el canon de transporte público.

Ya no le entregarán el papel impreso, sino que le enviarán un PDF al correo electrónico. (Albert Marín)

Pasos finales: Dónde consultar y cómo pagar

Para saber cuánto le toca pagar por el marchamo, métase a la página oficial marchamo.ins-cr.com o en grupoins.com. Solo tiene que poner su placa (sin guiones ni espacios). También puede llamar de gratis al 800-TELEINS (800-835-3467) o consultar por el WhatsApp oficial.

El pago lo puede hacer en línea, desde la app o en las sucursales de bancos y comercios autorizados. Eso sí, para retirar el dispositivo nuevo, recuerde que es indispensable tener la inspección técnica vehicular al día.

Tiene tiempo para cancelar sin recargos hasta el 31 de diciembre de 2026 a la medianoche. A partir del 1.° de enero del 2027, se expone a dolorosas multas de tránsito y a quedarse sin placas.