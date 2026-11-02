Esto le costará el marchamo digital cuando haga el pago y cada vez que se jale una torta

Este año el cobro del marchamo viene con un cambio tecnológico enorme que promete hacerle la vida mucho más fácil.

Se acabó el dolor de cabeza de andar despegando papeles viejos del parabrisas todos los fines de año y de tener que ir siempre a hacer filas para pagar o recoger el sticker.

El marchamo digital tendrá un costo de 1.200 colones. (Cortesía INS)

Para este 2027, el Instituto Nacional de Seguros (INS) trae la novedad del marchamo digital, el cual tendrá un valor económico que usted deberá cancelar.

Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS, y José Arévalo, gerente de la institución, explicaron todo lo que usted debe saber sobre esta nueva tecnología.

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¿Cuánto tiene que pagar por el nuevo dispositivo inteligente?

Seguro usted se está preguntando si este avance tecnológico le va a salir caro, pero la verdad no está pegado al cielo; el nuevo sticker inteligente tiene un costo de ¢1.200.

Este primer dispositivo (del cual se compraron 1.600.000 unidades) está incluido en el cobro del marchamo; de hecho, se ve en el desglose.

Además, usted tendría que pagar esos ¢1.200 nuevamente si se jala una torta y necesita un duplicado. Por ejemplo: si pega el sticker torcido y trata de despegarlo para acomodarlo.

El INS advirtió que el sticker tiene un chip de seguridad que se destruye automáticamente si usted intenta despegarlo. Si esto le pasa, le tocará ir a una sucursal, llenar un formulario, presentar la cédula y ahí sí, pagar los ¢1.200 por el reemplazo.

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Si lo pega mal y tiene que solicitar uno nuevo, tendrá que volverlo a pagar. (Rafael Pacheco)

¿Dónde pego el Marchamo Digital y qué pasa con los papeles?

La recomendación oficial para los dueños de carros es limpiar bien el área y pegar el nuevo marchamo en el puro centro del parabrisas, en la parte de arriba, cerquita del espejo retrovisor.

¿Qué pasa con el tradicional papelito (el derecho de circulación)? Ya no le darán el documento físico. Ahora, cuando usted pague, le enviarán el derecho de circulación en formato PDF al correo electrónico que usted brinde.

Si lo llega a borrar sin querer de su correo, a través de la aplicación INSMóvil usted podrá llevar el documento en la billetera de su celular y descargarlo cuantas veces quiera.

¡Ojo con el código secreto del marchamo!

Para tener el derecho de circulación en su celular, usted va a necesitar dos datos: la placa y un código especial que viene impreso en la cara del sticker que queda viendo hacia el interior del carro.

Ese código es como el PIN de su tarjeta, es información confidencial. Las autoridades piden que solo lo comparta con personal de confianza, pues es la llave de seguridad de su marchamo digital.

Si usted tiene dudas de si este chip tiene un GPS, Gabriela Chacón, presidenta del INS, asegura que no.

¿Y qué pasa con las motos? Ellas seguirán recibiendo el marchamo tradicional de toda la vida y su papelito impreso, ya que de momento solo entrarán en un plan piloto para ver cómo se comporta el nuevo material inteligente a la intemperie.