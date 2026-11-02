Por enojo de usuarios, INS quitará “recomendación” de seguro voluntario que venía escondida en marchamo

El Instituto Nacional de Seguros (INS) dará marcha atrás con el cobro de un seguro voluntario que venía “escondido” en el marchamo y por el que mucha gente se quejó.

Si usted es de los que este lunes se levantó a revisar cuánto le toca pagar del derecho de circulación, seguro notó que la cuenta venía inflada. Le contamos qué era ese cobro extra de casi 12 rojos y por qué el INS decidió quitarlo.

Este es el seguro que venía listo para que se pagara con el marchamo. (Tomado del INS)

Resulta que el sistema estaba mostrando un número con el total a pagar, que no correspondía solo al impuesto de circulación, pues venía con un seguro voluntario incluido uno que a muchos no les hizo ninguna gracia.

LEA MÁS: Marchamo 2027 incluyó un seguro extra en el cobro, ¿en qué consiste y es obligatorio pagarlo?

La trampa visual que asustó a los choferes

Si uno no se ponía a leer la letra menudita, terminaba pagando de más. El sistema estaba sumando de forma automática un rubro llamado “Seguro Más Protección”, el cual tiene un costo extra de ¢11.900.

Aunque el INS le ponía una etiquetita de “Recomendado” y una nota en letrita cursiva aclarando que se podía desmarcar, la póliza venía agregada de entrada.

El gran riesgo era que, si usted andaba a la carrera y solo se fijaba en el monto total, iba a pagar esa cobertura adicional sin haberla solicitado, creyendo que todo era plata del Estado.

Ya está al cobro el Marchamo 2027 y dígale adiós al papel. (Rafael Pacheco)

Escucharon al pueblo y echaron para atrás

Ante la molestia de los usuarios y hasta una jalada de orejas de parte del superintendente general de seguros, las autoridades del INS tuvieron que pellizcarse y cambiar el asunto.

Sidney Viales, director de Seguros Obligatorios del INS, confirmó que en el transcurso de la noche de este lunes y la madrugada del martes quitarán esa opción premarcada para evitar más confusiones.

“Hemos escuchado, hemos leído atentamente los comentarios que hacen nuestros clientes... y vamos a eliminar esa sugerencia”, prometió el funcionario.

LEA MÁS: Marchamo 2027: Así puede consultar cuánto debe pagar por su carro

¿Para qué servía realmente esa platita extra?

Sidney explicó que la intención nunca fue mala ni buscaron engañar a nadie. Detalló que esos ¢11.900 sirven para duplicar el valor del Seguro Obligatorio (SOA).

Ahora el marchamo será digital, se usará un chip y este durará hasta 10 años. (INS)

Esto quiere decir que, en caso de una desgracia en carretera, su cobertura médica pasaría de 6 millones a 12 millones de colones para garantizar que usted siga recibiendo la mejor atención médica en el INS.

Por eso, aunque ya no aparezca marcado por defecto en la pantalla, el INS les hace una petición especial a los conductores: valoren comprar este seguro de forma voluntaria.

“Cuando salimos a la calle estamos convencidos de que no nos va a pasar nada, pero si nos pasa, lo mejor es tener una cobertura adecuada y suficiente”, concluyó Viales.