Marchamo 2027 incluyó un seguro extra en el cobro, ¿en qué consiste y es obligatorio pagarlo?

Miles de costarricenses se levantaron este lunes y lo primero que hicieron fue meterse en la página del INS para revisar cuánto les toca pagar por el marchamo de su vehículo.

Recuerde que, desde este año, así será el marchamo digital. (Cortesía INS /Cortesía INS)

Sin embargo, hay un detalle que no muchos notaron: el INS incluyó un seguro extra llamado “Seguro Más Protección”. Lo que llama la atención es que la plataforma lo selecciona de forma predeterminada, pero no es obligatorio pagarlo, pues se puede quitar a la hora de realizar el pago.

El seguro cuesta ₡11.900, corresponde a una prima anual y se suma automáticamente al monto del marchamo. Sin embargo, se puede eliminar antes de hacer el pago.

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Pero ¿de qué se trata? Esto es lo que explica la propia página del INS:

“Amplíe la protección del marchamo con hasta ₡6.000.000 adicionales por persona para gastos médicos, viáticos e incapacidad temporal por accidentes de tránsito”, se lee.

¿Cómo quitarlo? Si usted no quiere pagarlo, antes de realizar el pago simplemente debe darle clic al check verde y luego seleccionar “Continuar”, después de la advertencia que le aparece en pantalla.