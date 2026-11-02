Cobro del marchamo 2027 inicia con cambio histórico: adiós al viejo sticker y bienvenido el nuevo, que durará 10 años

A partir de este lunes 2 de noviembre, el Instituto Nacional de Seguros (INS) habilitó el cobro del derecho de circulación, más conocido como marchamo, correspondiente al período 2027.

Este proceso marca el debut oficial del marchamo digital Costa Rica, lo que implica una serie de cambios prácticos para los conductores y propietarios de vehículos.

​Adiós al documento en papel

El comprobante físico impreso que acostumbraba guardarse en la guantera del carro dejará de emitirse.

Miles de conductores podrán pagar el marchamo desde hoy. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ahora, el documento de derecho de circulación llegará directamente en formato electrónico, al correo electrónico registrado al momento de pagar.

El nuevo adhesivo para el parabrisas que se empezará a entregar cuenta con tecnología de radiofrecuencia (RFID/UHF) y tiene una vida útil estimada de hasta 10 años.

Esto significa que, tras colocarla este año, no tendrá que despegarla ni cambiarla en los períodos siguientes, salvo casos de reposición por daño o cambio de parabrisas.

La entrega de la nueva etiqueta electrónica inicia principalmente con los automotores que cuentan con parabrisas. En el caso de motocicletas y bicimotos, el proceso arrancará bajo un esquema diferenciado/piloto.

LEA MÁS: Marchamo 2027 incluyó un seguro extra en el cobro, ¿en qué consiste y es obligatorio pagarlo?

​¿Cómo consultar el monto a pagar?

Para saber cuánto le toca pagar de marchamo puede ingresar ​al portal web oficial: marchamo.ins-cr.com o en grupoins.com

Ahí debe ​seleccionar el tipo de vehículo a consultar (particular, carga liviana, moto, etc). Ingrese el número de placa sin guiones ni espacios.

​Verifique el desglose del cobro, que incluye el impuesto a la propiedad, el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), canon del Cosevi, timbres y posibles multas pendientes.

​También puede consultar llamando al número gratuito 800-TELEINS (800-835-3467).

Así es el marchamo digital que se usará a partir de este año. (Cortesía INS /Cortesía INS)

​¿Dónde pagar y cómo retirar la etiqueta?

El INS tiene a disposición ​canales en línea mediante el sitio web del INS y las sucursales electrónicas de bancos públicos y privados habilitados.

Además, hay ​puntos presenciales: oficinas centrales y sucursales del INS, entidades bancarias y comercios recaudadores autorizados.

Tome en cuenta que para ​retiro del nuevo stiker, al tratarse del primer año del dispositivo digital, el propietario registral debe verificar el punto de entrega físico asignado o sucursal autorizada para retirar la etiqueta.

​Es indispensable contar con la inspección técnica vehicular vigente para poder retirar el sticker.

​El plazo para cancelar el marchamo sin multas ni intereses vence el 31 de diciembre de 2026 a la medianoche. A partir del 1.° de enero de 2027, quienes circulen sin el derecho al día se exponen a multas de tránsito y al retiro de placas.

Seguro Obligatorio viene más caro

Otro de los aspectos que tiene que tener presente es que uno de los componentes del derecho de circulación es el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), cuyas tarifas para el 2027 tendrán un aumento promedio del 4,03%.

La base media del cálculo pasará de ¢44.889 en 2026 a ¢46.700 en 2027, una diferencia de ¢1.811.

Ahora bien, el INS aclara que ese porcentaje extra no representa necesariamente el aumento total que tendrá su marchamo, pues este incluye otros rubros, entre ellos el impuesto a la propiedad de vehículos.

El ajuste tampoco será igual para todos los tipos de vehículos. En los automóviles, por ejemplo, la prima del SOA aumentará un 5,4%, al pasar de ¢30.238 a ¢31.881, mientras que para las motocicletas el incremento será del 4,5%, con una tarifa que pasará de ¢99.623 a ¢104.110.