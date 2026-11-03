Si este monto del marchamo le subió, debe hacer el reclamo porque algo está mal en el cálculo

Hay un detalle muy importante que debe tomar en cuenta antes de pagar el Marchamo 2027.

El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, dejó una regla clara que deben tomar en cuenta todos los conductores: el impuesto a la propiedad de los vehículos (que es el rubro más caro del marchamo) no le puede subir absolutamente a nadie.

El impuesto a la propiedad de los vehículos no le debe subir a nadie. (Albert Marín)

Según explicó el jerarca, más de la mitad de los carros del país no van a ver ni una subida ni una bajada. Esto ocurre porque ya pagan el monto mínimo establecido por la ley (aplica para los vehículos que tienen un valor fiscal cercano a ¢1.400.000).

Para el resto de los vehículos, el Gobierno garantiza que el monto debe ser menor al que pagaron el año pasado. Especialmente si sus vehículos no han llegado a los 15 años de circulación, el cobro tiene que ir a la baja.

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¿Qué hago si me están cobrando de más este año?

Si usted tomó el marchamo del año pasado, lo comparó con el nuevo cobro y notó que ese impuesto sobre la propiedad aumentó, presente el reclamo de inmediato.

El propio viceministro reconoció que en algunos escenarios podría haber algún error en el sistema. Para arreglar esto, Hacienda habilitó una opción para que usted pida que le revisen la cuenta.

Para hacer el reclamo, solo tiene que acceder a la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y por medio de la plataforma Tribu CR solicitar la revisión de su caso.

Carvajal aclaró que si usted está pagando el marchamo por primera vez, no tendrá un parámetro viejo para comparar, pero el Gobierno asegura que está cumpliendo la ley para cobrarle lo justo.

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Si en su caso subió, haga el reclamo para que le corrijan el monto a pagar. (Rafael Pacheco)

A los carros eléctricos les llegó la hora

Si usted es de los casi 40.000 ticos que andan en un vehículo eléctrico, le tenemos una mala noticia: se acabó la exoneración. A partir de este año, todos ya pagan el impuesto a la propiedad respectivo, como cualquier otro vehículo.

Las autoridades piden a la gente que no deje el pago para el 31 de diciembre, que es la fecha límite de pago, no vaya a ser que en enero saque el carro sin el marchamo nuevo y tenga problemas con la Policía de Tránsito.