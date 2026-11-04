Tensión en el SEC: acusan a policías encapuchados de meter por la fuerza a tres personas a su sede

Luego del ingreso de personas al edificio del SEC, con intervención de la Fuerza Pública, el presidente del sindicato y algunos dirigentes se refirieron al tema este miércoles. (Cristian Mora/La Nación)

El presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilberth Díaz, convocó a una conferencia de prensa para denunciar una “intervención violenta e ilegal” ocurrida en las instalaciones de la organización.

En la actividad, las autoridades sindicales abordaron el conflicto interno entre dos facciones, originado por las elecciones del sindicato y se refirieron a los hechos acontecidos este martes, las autoridades denunciaron que oficiales de la Fuerza Pública irrumpieron en la sede para permitir el ingreso de tres personas: Yorgina Alvarado, Marcos Rodríguez y Francia Briceño.

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Según los representantes del SEC, esta acción evidencia la negativa de Alvarado y sus simpatizantes a aceptar la decisión del órgano competente, el cual ordenó su expulsión. Además, mencionaron la existencia de una “tesis de caballo de troya”, sugiriendo que hay una presunta intención de “infiltración chavista” dentro del sindicato.

Estos son los videos que compartieron representantes del SEC sobre la situación presentada la tarde de este martes. Captura de pantalla, transmisión de la Reacción. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Durante la conferencia se mostraron grabaciones de las cámaras de seguridad en las que, según la dirigencia, se observan a varias unidades policiales, con algunos oficiales encapuchados, irrumpiendo en el edificio y derribando al oficial de seguridad privada.

“Entraron, golpearon a los guardas y hoy estaban presentes en la fiscalía poniendo la denuncia ellos también, nosotros como el SEC estamos poniendo la denuncia. Los señores hoy llegaron vendados”, indicó Díaz.

También desmintieron las recientes declaraciones que Yorgina Alvarado brindó a un creador de contenido, en las que se presenta como la actual secretaria general del SEC.

Los representantes indicaron que dicha afirmación era falsa, pues la funcionaria fue destituida bajo los procedimientos legales de la organización. Asimismo, acusaron al Ministerio de Trabajo de irrespetar la autonomía de la organización para crear estatutos y directrices.

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Expulsión por manejo de fondos

Los líderes sindicales detallaron que personas implicadas en el incidente del martes fueron expulsadas de la organización por presuntas irregularidades financieras.

“Fueron expulsados por un mal manejo del dinero de compañeros y compañeras afiliados, y eso es lo que no hablan. Hablan nada más de elecciones pero no dicen que los tenemos acusados”, aseveró Díaz.

Por su parte, la presidenta del Tribunal de Ética del SEC, Vera Morales, explicó que la papeleta Faro quedó fuera de los comicios porque Marcos Rodríguez, uno de sus integrantes, fue expulsado por este aparente mal manejo de fondos. Además, indicó que él no presentó en tiempo y forma el recurso de revocatoria al que tenía derecho.

El temas de las elecciones ha provocado división en el SEC. Papeleta de Alvarado fue retirada por faltante de una persona, según explicaron en la conferencia de este miércoles. (La Nación/ Facebook: Yorgina Alvarado Díaz/Cortesía)

Al quedar por fuera uno de sus miembros, la papeleta quedó incompleta, incumpliendo así la normativa que exige listas íntegras para participar en las elecciones nacionales del sindicato.

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Finalmente, los directivos denunciaron que pese a las suspensiones formales, estas personas continúan ingresando a la sede y participando en la estructura. Además, indicaron que el tema de las elecciones y las declaraciones dadas por estas personas se trataría de “una estrategia de desinformación”.