Este es el lugar donde debe pegar el nuevo marchamo digital. ¡Cuidado, se jala una torta!

Por primera vez, los conductores de Costa Rica tendrán un Marchamo Digital para el periodo 2027 y eso representa cambios.

La nueva y moderna etiqueta va a durar hasta 10 años y es importante que la pegue bien desde la primera vez porque su correcta colocación es fundamental.

El nuevo marchamo digital utilizará una etiqueta con vigencia de hasta 10 años. (INS)

Prohibido intentar despegar el sticker

Si usted es de los que pega la calcomanía y luego la arranca un un poco de la esquina para que le quede bien recta, tenga claro que las autoridades advirtieron que el nuevo sticker cuenta con un mecanismo de seguridad sensible que provoca su autodestrucción inmediata si alguien intenta despegarlo del vidrio.

La recomendación más importante para conservar su marchamo por muchos años es limpiar bien, buscar el campito perfecto y pegarlo de una sola vez.

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Paso a paso: ¿Dónde se debe colocar exactamente?

Para que no pase un mal rato con su automóvil, camión o autobús, tome en cuenta las indicaciones del Instituto Nacional de Seguros (INS):

- Elija el mejor lugar: La zona recomendada es en la parte superior central del parabrisas, bien cerquita del espejo retrovisor. Asegúrese de que sea un espacio totalmente despejado y, muy importante, que esté alejado de materiales metálicos.

- Limpie bien el área: Agarre un trapito y desde el interior del vehículo limpie y seque muy bien esa zona específica del vidrio. ¡Recuerde que no se pega por fuera!

- Coloque el sticker: Retire con mucho cuidado el papel protector y adhiera la etiqueta directamente sobre el parabrisas (siempre por dentro del carro).

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El INS dice que el marchamo debe estar en el centro del parabrisas, en la parte de arriba. (ChaGPT)

¿Qué pasa si cambio el parabrisas o se me dañó el chip?

Nadie está libre de que una piedra le quiebre el vidrio en la carretera o de jalarse la torta de dañar la etiqueta inteligente por intentar acomodarla.

Si esto le llega a pasar, o si la etiqueta presenta algún inconveniente, le tocará hacer el trámite para solicitar una reposición.

Para que le den un dispositivo nuevo, el propietario registral del vehículo debe presentarse en persona a una sucursal o punto de servicio del INS, presentar su documento de identidad, llenar un formulario y pagar la reposición que cuesta ¢1.200.

Si el dueño del carro no puede hacer la vuelta, deberá enviar a una tercera persona que cuente con la autorización correspondiente para realizar toda la gestión.