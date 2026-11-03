¿Con el aumento a trabajadores del sector privado cuánto ganaría un guarda, un cajero o un contador?

Aumentos salariales aprobados esperan ser oficializados y entrarán regir el 1 de enero del 2027. (Shutterstock/Shutterstock)

Tras los recientes aumentos aprobados por el Consejo Nacional de Salarios (CNS) para el sector privado, muchos trabajadores verán un cambio en sus ingresos cada vez que reciban el pago correspondiente por sus funciones.

Con el aumento general aprobado del 1,70 % para los trabajadores del sector privado, los salarios mínimos de cada ocupación tendrán un alza.

La Teja hizo un ejercicio comparativo para visualizar en cuánto podrían quedar los ingresos base de algunas de las profesiones, previo a la oficialización de estos aumentos para el 2027.

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Con base en los salarios mínimos oficiales de 2026 que se consultan en la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una persona que se desempeña como cajero o cajera tiene estipulado un salario mínimo de ¢419.755. Con la actualización del mínimo salarial, podría ganar de base más de ¢426.000.

Asimismo, un agente de seguridad privada, que actualmente gana alrededor de ¢405.000, podría recibir poco más de ¢411.000. Por su parte, una persona que trabaja en labores de limpieza (conserje) podría percibir alrededor de ¢379.000, partiendo de la aplicación del 1,70% a los ¢373.000 que gana en la actualidad.

Además del 1,70% de aumento general, las empleadas domesticas tendrán otro aumento adicional. (Diseño Canva/La Nación)

Para un agente de ventas, el salario quedaría aproximadamente en ¢426.000 tras el aumento aprobado. Mientras tanto, una persona que ejerce funciones de contaduría privada con título de técnico medio (como los egresados de colegios técnicos) pasaría a ganar aproximadamente ¢500.000, según el aumento del 0,88% aprobado para este grado académico; por su parte, quienes poseen el título de licenciatura ganarían ahora aproximadamente ¢810.000.

Junto con estos ajustes, los salarios mínimos de las personas que se desempeñan en labores domésticas también fueron incluidos en el 1,70 % de los empleos del sector privado.

No obstante, recientemente el Consejo Nacional de Salarios aprobó un aumento adicional del 4,18 %, el cual se sumará al porcentaje general para lograr un incremento total del 5,88 %.

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Este ajuste integral representaría para los trabajadores domésticos un salario superior a los ¢294.000.

El Ministerio de Trabajo confirmó a La Teja mediante un correo electrónico que la lista oficial de salarios del sector privado será actualizada en la página web de la entidad a partir del 1.° de enero de 2027, fecha en que entrará a regir el aumento porcentual ya aprobado.