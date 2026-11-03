¿Qué pasó con la propuesta de Recope para reducir costos de los combustibles? Aresep da sus razones

El regulador general indicó que Aresep rechazó la iniciativa presentada por Recope por faltas en documentación. (Rafael Pacheco/Archivo/Rafael Pacheco/Archivo)

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) respondió al mensaje emitido por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en el que la entidad indica que solicitó a la Aresep un rebajo en su margen de operación equivalente a ₡4.000 millones.

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Esta medida buscaba rebajar el costo de los combustibles, al trasladar este monto en beneficio del consumidor. Sin embargo, Recope indicó que la Aresep rechazó la iniciativa sin analizarla a fondo.

“Buscábamos que nuestras eficiencias pudieran reflejarse en mejores condiciones para quienes todos los días necesitan los combustibles para movilizarse, trabajar y desarrollar sus actividades,” manifestó Karla Montero, presidenta de la institución.

Regulador Eric Bogantes indicó que el rechazo no es impedimento para que se corrijan los documentos y se vuelva a presentar la iniciativa . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Aresep se pronuncia

Eric Bogantes, regulador general de Aresep, indicó que el rechazo de la iniciativa se debe a que la solicitud no superó la etapa de admisibilidad, es decir, la presentación de la información básica que la respalda.

“A Recope se le emitió un auto de prevención para subsanar la información faltante, sin embargo, no cumplió con lo dispuesto en la metodología tarifaria y las resoluciones relacionadas y que fueron aprobadas por la junta directiva sobre requisitos de admisibilidad”, indicó Bogantes.

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El jerarca indicó que esta situación no es impedimento para que Recope pueda corregir la información y presentar nuevamente la solicit.