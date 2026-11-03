Mientras diputados discuten el presupuesto con recortes, estudiantes se plantaron con mensaje fuerte y claro

Mientras los diputados discutían este lunes el presupuesto nacional, decenas de personas se manifestaron en la plaza de la Democracia en contra de los recortes que el gobierno quiere hacer en los fondos de la educación para el 2027.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó un recorte de ¢8.048.128.252 al presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2027.

Decenas de personas alzaron la voz en las afueras de la Asamblea Legislativa. (Rocío Sandí Z.)

Además, los oficialistas han planteado otras mociones para hacer más recortes relacionados con el presupuesto de la educación superior.

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Camila Bolaños, una estudiante de quinto año de secundaria, vecina de Poás de Alajuela, fue una de las asistentes a la manifestación.

Este grupo de jóvenes viajó desde Poás de Alajuela. (Rocío Sandí Z.)

Ella dijo que le preocupan los recortes porque la educación pública es fundamental para la sociedad.

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“Creo en la educación pública, creo que es lo que le da a millones de costarricenses la oportunidad de salir adelante, creo que este gobierno recortista le tiene miedo a los costarricenses que piensan, estudian y cuestionan.

Muchos llevaron carteles para justificar sus luchas. (Rocío Sandí Z.)

“Vinimos a expresar nuestras opiniones con respeto porque nadie merece menos respeto aunque piense diferente. Los diputados oficialistas merecen respeto, pero también cuestionamientos por la manera en la que toman decisiones en perjuicio de los estudiantes”, dijo la joven.

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Jalón de orejas para los rectores de las universidades

En la manifestación hubo estudiantes muy críticos que también reconocieron que muchas veces en las universidades los recursos no se invierten de la mejor manera.

También hubo jalones de orejas para los rectores de las universidades. (John Durán)

Génesis Mora, vecina de Guadalupe, hizo un llamado de atención a las autoridades universitarias para evitar que los cuestionamientos empañen sus luchas.

“Les exigimos a los de arriba, pero también como estudiantes les exigimos a los rectores y a las administraciones que administren correctamente, que no sean parte de la corrupción, que no se vengan a dar pelota aquí en representación de todos los estudiantes, que nosotros somos los que ponemos el cuerpo en la calle, nosotros somos los que tenemos que lidiar con todos los chavistas que nos vienen y nos deslegitiman.

Los estudiantes también enviaron mensajes a los rectores de las universidades

“Ustedes también tienen la responsabilidad de sus puestos de poder y de privilegio, también de administrar con transparencia, rendir cuentas, administrar bien los recursos. Hablo por la sede Rodrigo Facio, en la que yo estoy, pero también por las sedes de la Universidad Nacional. La sede de la Universidad de Costa Rica, que se están cayendo a pedazos y ustedes tienen la responsabilidad”, dijo la estudiante con tono firme y fuerte.

Varios legisladores de oposición salieron a hablar y apoyar a los manifestantes en su lucha contra los recortes.

El presupuesto está en discusión y en los próximos días los legisladores lo votarán en primer y segundo debate.

Por ratos hubo lluvia, pero eso no arrugó el espíritu de los manifestantes. (Rocío Sandí Z.)

Hubo música y también micrófono abierto para quienes quisieran dar su mensaje. (John Durán)

Los estudiantes piden más plata para las universidades por el bien de la sociedad. (Rocío Sandí Z.)

La protesta se dio en un ambiente de respeto. (Rocío Sandí Z.)