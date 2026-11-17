Popular Pensiones publicó dio a conocer requisitos para solicitar retiro de pensión voluntaria. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Banco Popular comunicó, mediante sus redes sociales, una serie de requisitos que deben tomar en cuenta los clientes que deseen realizar el retiro de su plan de pensión voluntaria.

Mayores de 57 años

La entidad financiera explicó los requisitos según cada caso. Para las personas mayores de 57 años, el Popular solicita que al momento del trámite se presenten con su documento de identidad vigente y en buen estado. En el caso de los extranjeros, deben presentar el Dimex vigente y el número correspondiente del Seguro Social.

Aunado a esto, se debe indicar el número de cuenta IBAN (22 dígitos) de una cuenta debidamente activa, la moneda (colones o dólares) y confirmar que esté a nombre de la persona afiliada.

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Menores de 57 años

Para los clientes menores de 57 años, los requisitos del documento de identidad y los datos de la cuenta se mantienen iguales al caso anterior. La salvedad es que las personas asalariadas deben presentar una certificación emitida por su patrono (o patronos) donde se indique si gozaron o no del beneficio fiscal (a partir del año 2000).

Requisitos dados por la entidad varían si se es mayor o menor a los 57 años. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granadosc/Rafael Pacheco Granados)

En caso de que la certificación indique que sí gozó del beneficio, el documento debe contener un desglose mensual con información como el salario bruto, el salario neto, el monto del impuesto sobre la renta y el monto del incentivo fiscal disfrutado desde la fecha de inicio del contrato hasta el momento del retiro.

Plan Voluntario de Pensión Complementaria

Para las personas que deseen tramitar el retiro del Plan Voluntario de Pensión Complementaria (Ley 7523), los requisitos de identidad y de la cuenta bancaria son iguales a los casos anteriores. En el caso de las personas pensionadas, se debe indicar el régimen básico al que pertenecen, para que la operadora solicite el certificado de pensión.

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La entidad indicó que las personas pensionadas por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo pueden autorizar a Popular Pensiones para que solicite dicha certificación.