Vecina de Turrúcares denuncia grave afectación por dengue y cuestiona propuesta del Gobierno para hacer el basurero

Vecinos comparten videos y fotos donde se observa gran cantidad de mosquitos que invaden sus casas. (Cortesía/Cortesía)

Algunos vecinos de Turrúcares atraviesan una complicada situación en torno a su salud. Sumado a los problemas de atención y operación que tiene el Ebais de la zona, cuyas mejoras el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, condicionó a cambio de que los vecinos aceptaran un relleno sanitario.

Un problema con aguas estancadas provoca una alta concentración de mosquitos, lo que ha desatado casos de dengue.

Zulay Ríos, vecina de la urbanización Portillo, uno de los sectores más grandes de esta comunidad alajuelense, explica la afectación que sufren por los criaderos de mosquitos surgidos a raíz de inundaciones previas en terrenos aledaños.

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La vecina explica a La Teja que su casa y las de algunos vecinos colindan con una propiedad donde se empoza el agua de lluvia, lo que incluso ha provocado inundaciones que les han afectado.

“A puro sacrificio esos proyectos se los dieron a las personas de bajos recursos. Y mucha gente aquí tuvo que ver cómo hacía para hacer tapias, para hacer muros de contención. Entonces, yo tengo una tapiecita aquí atrás, y se logró que el agua no se filtrara adentro de las propiedades”.

Esta situación propició que se presentaran criaderos del mosquito transmisor, los cuales han afectado seriamente a los vecinos.

“De mi casa como unas cinco casas atrás, el agua se estanca y se hizo un criadero de dengue. Se hizo un brote de dengue acá en la comunidad”.

La vecina explica que el agua estancada debido a las lluvias en una propiedad aledaña produce la gran cantidad de insectos. (Cortesía/Cortesía)

El Ebais también afecta

Doña Zulay comenta que ante esta situación, donde la gran cantidad de mosquitos invade las casas y muchos se han contagiado de dengue, han acudido al Ebais de Turrúcares pidiendo ayuda. Pese a fumigaciones anteriores, el problema persiste.

A esto se suma otra problemática: la atención del Ebais local. Este es uno de los temas que los vecinos han mencionado mucho últimamente, en especial tras la visita que el ministro de Hacienda Rodrigo Chaves realizó a la zona, donde condicionó las mejoras de la comunidad a cambio del relleno sanitario que se pretende hacer.

El riesgo de dengue variaría entre regiones de Costa Rica y según la temporada, proyecta un estudio de la UCR. (James Gathany/Wikimedia Commons)

“Hay que ir hasta el barrio San José, voy a ver quién me lleva porque sí estoy un poquillo con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, no sé si estoy con dengue ya. Yo tuve uno, dos, tres vecinos, cuatro vecinos, cinco vecinos con dengue. En la casa de otro vecino toda la familia tuvo dengue”.

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Esta situación de tener que trasladarse hasta otro Ebais a varios kilómetros se debe a que en el de Turrúcares, solamente se atienden emergencias, obligando a los asegurados a buscar otros centros de salud para recibir atención médica.

La vecina indica que se han dado casos donde los pobladores no pueden esperar para ir a otro Ebais, por lo que han tenido que pagar los exámenes médicos por fuera para saber si tienen dengue o no. Además, muchos no tienen los medios para costearse el traslado hasta el barrio San José.

Días atrás, entorno a conversatorio en el que estuvo presente Rodrigo Chaves, vecinos denunciaron la alta ocupación del ebais y distintos factores que les obligan a trasladarse a otras sedes para recibir atención. (Tomado de Facebook TLCR/Tomado de Facebook TLCR)

Indignación por condicionamiento

En medio de la situación que viven por el dengue y por las condiciones del centro médico, doña Zulay dice que es indignante que les ofrecieran mejoras necesarias para la comunidad a cambio del basurero.

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“Nos indigna mucho que el ministro de Hacienda viniera a ofrecernos cosas a nosotros por ese relleno, resulta que ahora sí hay dinero para ofrecer a la comunidad de Turrúcares (...). La comunidad necesita muchas cosas. Que el Ebais atendiera las emergencias, que el Ebais tuviera su propio laboratorio ahí, que le facilitaran a la comunidad, a la población grande que tenemos, hacerse los exámenes y a recibir atención médica cuando hay emergencias. La estructura del Ebais es muy bonita, pero nosotros no queremos nada elegante ni bonito, queremos que nos atiendan”.

Rodrigo Chaves condicionó mejoras en comunidades a la instalación de un relleno sanitario en la zona. Vecinos se le opusieron. (Transmisión de Casa Presidencial/Captura de pantalla)

La Teja consultó al Ministerio de Salud sobre la situación en torno al dengue en dicha comunidad alajuelense. Sin embargo, no se ha recibido respuesta por parte del ente rector de salud.