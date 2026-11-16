¿Necesita sacar la licencia? MOPT anuncia pruebas de manejo sin cita previa para carros y motos

La DGEV abrió espacio durante cuatro días con horario extendido para la realización de pruebas prácticas de manejo sin cita previa. (MOPT/MOPT)

La Dirección General de Educación Vial (DGEV) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la apertura de cuatro fechas en las que se realizarán pruebas prácticas de manejo sin cita previa.

Según la información brindada, quienes deseen aprovechar esta oportunidad deben presentarse en la sede de Ciudad Vial, en San José. Los interesados en hacer la prueba para automóvil (licencia tipo B1) tendrán que acudir el lunes 30 de noviembre o el martes 1.° de diciembre.

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En cuanto a los aspirantes a la licencia de motocicleta (tipos A1, A2 y A3), deberán presentarse los días miércoles 2 y jueves 3 de diciembre. Durante estas dos fechas habilitadas se atenderá con un horario ampliado, de 7 a. m. a 5 p. m. El MOPT recordó que incluso el 1.° de diciembre, feriado nacional, se trabajará con este horario extendido.

La DGEV indicó que los usuarios que asistan durante este espacio no requieren tener el usuario y la contraseña que usualmente se exigen para acceder al sistema. Sin embargo, deben cumplir con otros requisitos obligatorios.

Ampliación será tanto para pruebas de licencia B1 como para tipos de licencia de motocicleta. (MOPT/MOPT)

Las personas que se acerquen a Ciudad Vial deben tener aprobada la prueba teórica de manejo, presentar el documento de identidad vigente y en buen estado, llevar los documentos del vehículo (derecho de circulación y revisión técnica vehicular) al día, presentar el comprobante del pago de ¢5.000 y contar con el dictamen médico vigente (emitido hace menos de 180 días).

Aunado a esto, se indicó que los interesados no deben tener una cita matriculada previamente ni encontrarse en el periodo de sanción de 20 días hábiles por haber reprobado una prueba anterior.

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“Desde el Educación Vial se hace un llamado a las personas que, por sus horarios de trabajo o estudio, han tenido dificultades para concretar sus procesos de acreditación como conductores, a aprovechar esta oportunidad de aplicar su prueba práctica”, indicaron en el comunicado oficial. Además, recordaron a los usuarios que llegaran bien preparados para aumentar sus posibilidades de aprobar la evaluación.