¿Le encantan los mariscos frescos? Tenga muchísimo cuidado porque se amplió la zona peligrosa por la marea roja

Si usted es amante de los mariscos frescos, preste mucha atención antes de hacer su próxima compra o sentarse a comer.

Las autoridades sanitarias emitieron una urgente alerta tras ampliarse la zona afectada por “mareas rojas” en el golfo de Nicoya, un fenómeno que es un grave riesgo para su salud.

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) prohibió la extracción, venta y consumo de moluscos bivalvos (como ostras, mejillones y pianguas) provenientes de amplios sectores del Pacífico central.

Cuidado con los moluscos entre Playa Blanca y Punta Curú, y desde la desembocadura del río Jesús María hasta el muelle azucarero de Punta Morales. (Shutterstock/Shutterstock)

La medida rige para la costa occidental, entre playa Blanca y Punta Curú, y se extiende en la costa oriental desde la desembocadura del río Jesús María hasta el muelle azucarero de Punta Morales.

LEA MÁS: ¿Me pueden despedir por oler hediondo, ser chismoso o por comerme sin permiso el almuerzo de un compañero?

El peligro es silencioso y hasta podría ser mortal. Según expertos del Laboratorio de Fitoplancton Marino de la Universidad Nacional (UNA), estos animales filtran el agua para alimentarse y acumulan en sus tejidos peligrosas toxinas producidas por microalgas, principalmente de tipo paralizante.

Lo más alarmante es que resulta imposible detectar la contaminación a simple vista: los mariscos no cambian de color, olor ni sabor.

Además, las toxinas resisten las altas temperaturas y los medios ácidos. Esto significa que hervirlos, cocinarlos a la plancha o “curtirlos” en jugo de limón no elimina el veneno ni garantiza un consumo seguro.

Lo más alarmante es que resulta imposible detectar la contaminación a simple vista: los mariscos no cambian de color, olor ni sabor.

Esta emergencia sanitaria se mantiene activa desde junio, pero los monitoreos recientes obligaron a ampliar el cerco preventivo debido al aumento en la temperatura del mar, asociado al fenómeno de El Niño, que favorece el aumento de la microalga tóxica Pyrodinium bahamense.

Karen Rojas de la Universidad Nacional

LEA MÁS: Politólogo y amante de la parrilla es el primer finalista de nuestro reality show Guerra de Hamburguesas

Para evitar una intoxicación grave, verifique siempre el origen de los moluscos que consume y evite comprar productos de procedencia dudosa o extraídos de las zonas bajo restricción. Su salud está primero.