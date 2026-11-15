¿Me pueden despedir por oler hediondo, ser chismoso o por comerme sin permiso el almuerzo de un compañero?

En los trabajos no todo son reuniones, informes y fechas de entrega. También hay compañeros que descuidan su higiene personal, otros que viven metidos en chismes y hasta quienes tienen la mala costumbre de abrir la refrigeradora para comerse el almuerzo ajeno.

Aunque algunas de estas situaciones parezcan simples anécdotas de oficina, pueden afectar la convivencia y convertirse en un problema laboral.

¿Qué puede hacer el patrono y hasta dónde llegan las consecuencias? El doctor en Derecho Laboral Erick Briones nos ayuda a entenderlo.

¿Pueden llamar la atención o despedir a una persona porque tiene malos olores y sus compañeros se quejan?

Hay trabajadores que se convierten en los chismosos de la empresa. ¡Cuidado! Podrían terminar despedidos. (Rawpixel.com/Shutterstock)

Primero hay que analizar cada caso. La buena presentación no se limita a la ropa, también incluye el aseo personal y el cuidado de la salud ocupacional. Sin embargo, no es lo mismo una persona descuidada que alguien que tiene una enfermedad.

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El patrono debe conversar con el trabajador, advertirle y conocer si existe algún problema de salud que requiera ayuda. Si persiste una conducta injustificada, pueden venir amonestaciones y otras medidas disciplinarias, incluso un despido, pero siempre respetando el debido proceso, o sea, amonestación por escrito, suspensión y, eventualmente, el despido.

¿Y si un compañero se pasa tirando pedos?

Si lo hace intencionalmente y está provocando un mal ambiente laboral, es diferente a una persona que tiene un padecimiento estomacal. Puede recibir llamadas de atención, amonestaciones y sanciones, e incluso llegar a un despido dependiendo de la gravedad y de que se respete el procedimiento.

¿Qué pasa con el compañero que vive contando chismes?

El patrono debe procurar un buen clima organizacional. Recomendaría reunir al personal, establecer reglas claras y llamar la atención sobre esas conductas. Si alguien sigue de chismoso, pueden aplicarse medidas disciplinarias.

Además, hay que tener cuidado: un chisme puede convertirse en difamación o calumnia y generar consecuencias que van más allá del ámbito laboral, incluso civiles y penales.

El ambiente laboral es fundamental para el buen quehacer empresarial. (Shutterstock)

¿Pueden despedir a alguien por comerse la comida de sus compañeros?

Sí puede haber consecuencias. Primero debe demostrarse lo ocurrido y respetarse el debido proceso. El patrono puede aplicar medidas disciplinarias y, según la gravedad, llegar al despido.

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No se trata solamente de comerse un almuerzo. Estamos hablando de tomar algo que pertenece a otra persona. Incluso podría existir una implicación penal, porque eventualmente estaríamos ante un hurto. Siempre deben valorarse la proporcionalidad y la razonabilidad de la sanción.