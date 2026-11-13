¡Qué respiro para fin de año! Gasolina regular bajará, pero el cilindro de gas pegará un brinco

Gasolinas y Diesel serán más baratas en finde año. (Canva/La Nación)

Tras varios meses con aumentos constantes en los precios de los combustibles, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) anunció que para este fin de año se espera una reducción en los costos de las gasolinas y el diésel.

Según la información de la refinadora, se presentaron a la Aresep los datos preliminares sobre el comportamiento de los precios, los cuales arrojan una reducción de ¢28 en el litro de gasolina súper, pasando de ¢805 a ¢777. Por su parte, la gasolina regular bajaría ¢103, al pasar de ¢807 a ¢704. El diésel tendrá una disminución de ¢9, bajando de ¢807 a ¢798.

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Por otra parte, el cilindro de gas de 25 libras no tendrá una rebaja en su precio; por el contrario, aumentará ¢912, llegando a costar ¢8.633.

Según Recope, esta rebaja obedece a la fuerte caída que experimentaron los precios internacionales del petróleo durante noviembre, así como a las menores tensiones entre Estados Unidos e Irán, la mayor producción de los países exportadores y las expectativas de avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

RECOPE presentó propuesta de precios para revisión de Aresep. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El gas no bajó de precio, ya que su comportamiento de mercado fue diferente al de las gasolinas y el diésel. En este producto se dieron muchas compras preventivas por parte de países importadores, ante los riesgos de interrupción de suministro en el estrecho de Ormuz.

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A partir de estos datos entregados por Recope, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) deberá analizar y aprobar los nuevos precios de los combustibles.