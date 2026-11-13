Pasajeros de una ruta de bus en el país pasarían de pagar 160 colones a 720 de un solo en el pasaje

Usuarios de la ruta que comunica sectores de Heredia y Alajuela con San José están molestos por el aumento y el servicio brindado. Foto con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados / La Nación)

Las personas que utilizan la ruta 217, que conecta las zonas de San José, Belén, San Rafael de Alajuela y La Guácima, podrían enfrentar un fuerte aumento en las tarifas de los pasajes de autobús. La empresa que brinda el servicio presentó una propuesta a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para establecer una tarifa única en todos sus ramales.

Dicha tarifa, solicitada por la empresa Transportes Fernando Zúñiga e Hijos S. A., estipula que se cobre por igual en todos los ramales un monto de ¢720, provocando que algunos recorridos cortos tengan tarifas mucho mayores y aumentando considerablemente el costo del pasaje.

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En algunos casos, como el viaje entre Belén y San Rafael de Alajuela, el aumento haría que la tarifa pase de ¢160 a ¢720, al igual que en otros ramales, que subirían hasta ¢600 más, aproximadamente.

Vecinos molestos

Los usuarios frecuentes de la ruta 217 se manifiestan molestos y preocupados ante esta situación. Fernelis Rodríguez, vecino de La Guácima que viaja casi todos los días hasta Belén a trabajar, indica que es un incremento desproporcionado.

“Es un aumento desproporcionado, son 300 y resto por ciento lo que ellos quieren hacer. Yo generalmente pagaba 500 colones, ahora que habían hecho aumento de los pasajes, más bien bajaron a 350, no sé por qué. Pero de ahí a subir a 720 es demasiado”.

Asimismo, señala que la ruta es muy utilizada por estudiantes, cuyas familias se verían muy afectadas por el aumento en los pasajes.

“Estará afectado a las familias que tengan dos hijos que estudien, ya sería un aumento para dos. Se le va a limitar lo que es el dinero que tal vez le puedan brindar al hijo para que lleven al colegio, van a tener que invertir una parte de eso en lo que es el pasaje del autobús”.

Vecinos denuncian mal olor y malas condiciones en los autobuses. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

La molestia gira en torno también a un presunto mal servicio brindado por la empresa en aspectos como el estado de las unidades, servicio saturado e incumplimiento de horarios. Marielos Mejías, vecina de Belén, ahonda en esta situación.

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“Son unos buses que huelen horrible, no le dan mantenimiento, los choferes parece que lo que llevan dentro del bus es ganado, no son seres humanos, ellos no tienen modo para tratar al pasajero, no le dan prioridad al adulto mayor con sus asientos”, expresa Mejías.

Además, la vecina considera injusto que, por un trayecto corto, tengan que pagar ¢720, mientras que los usuarios de trayectos más extensos se vean beneficiados, ya que para ellos el monto más bien bajaría (como en el caso de los que viajen de San José y la Guácima abajo).

Una ruta nueva

Marielos menciona que le han solicitado, sin éxito, a la empresa establecer una ruta nueva entre Belén y San José, ya que los buses que vienen de La Guácima siempre llegan llenos, dejándoles poco espacio para abordar. Esta iniciativa también ha sido impulsada por la alcaldesa de Belén, Zeneida Chaves.

“No podemos sentarnos, no tenemos un espacio, tenemos que pagar por la cantidad de lo que cobren, pero no tenemos un asiento para ir cómodos, para ir tranquilos, muchas veces yo he sido testigo de que un frenazo que casi va a dar uno a la puerta”, añade Mejías.

La Teja consultó a la empresa Transportes Fernando Zúñiga e Hijos S. A. sobre su posición referente a la solicitud de aumento tarifario; sin embargo, al cierre de esta nota no se ha recibido respuesta. La propuesta fue presentada al ente regulador, donde se analiza, aún sin aplicarse.