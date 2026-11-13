Laura Fernández nombra a la nueva viceministra en el Ministerio de Hacienda

Laura Fernández nombró a nueva viceministra que conforma la cartera del Ministerio de Hacienda. (Ministerio de /Ministerio de Hacienda)

El Gobierno de la República hizo oficial este viernes el nombramiento de la nueva viceministra de Gestión Administrativa y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda.

La presidenta de la República, Laura Fernández, nombró en el cargo a la abogada y administradora de negocios Mary Ching Sojo. Con esta designación, la funcionaria se suma a la cúpula de la cartera hacendaria, la cual es liderada por Rodrigo Chaves como ministro y por Víctor Julio Carvajal como viceministro de Ingresos y Egresos.

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Según el comunicado oficial emitido por Hacienda, la nueva jerarca cuenta con una sólida trayectoria dentro de la función pública, destacándose especialmente en áreas como la contratación administrativa, la asesoría jurídica, la gestión financiera y la dirección estratégica.

A lo largo de su carrera profesional, Mary Ching se ha desempeñado como oficial mayor y directora administrativa y financiera del propio Ministerio de Hacienda, así como viceministra administrativa y directora jurídica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Mediante ese comunicado, el Ministerio de Hacienda notificó el nombramiento. (Ministerio de H/Ministerio de Hacienda)

Además, la funcionaria acumula experiencia técnica tras su paso por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y su participación en la antigua Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa de Hacienda.

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“Su experiencia se complementa con una reconocida participación y liderazgo en juntas directivas de varias entidades públicas, lo que respalda su probada capacidad en gobernanza y articulación interinstitucional”, concluyó el comunicado.