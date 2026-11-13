¿Lo liquidaron y lo quieren recontratar ganando menos del mínimo? Esto dice experto en Derecho Laboral

Muchos patronos acostumbran liquidar a sus colaboradores a fin de año y volver a contratarlos.

Eso es completamente legal, pero, ¿qué pasa cuando les ofrecen recontratarlos, pero condicionándolos a aceptar un sueldo inferior, quedando por debajo del salario mínimo?

Nadie puede tener un salario menor de lo que establece la ley. (Shutterstock)

Y es que ha pasado que los trabajadores de una empresa ganan el mínimo, según lo estipulado por el Ministerio de Trabajo, pero cuando se les da liquidación, los patronos ofrecen un nuevo contrato, pero con un salario inferior, es decir, con un pago menor al mínimo, ¿es eso permitido?

Si usted o algún conocido está pasando por esta congoja, le contamos lo que dice la ley para que pueda defenderse.

Eric Briones, doctor en Derecho Laboral, conversó con La Teja y dijo que esa jugada es completamente ilegal.

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El salario mínimo es sagrado e intocable

Don Eric recuerda que, desde el año 1943, la legislación laboral en Costa Rica (incluyendo los temas de salarios y seguridad social) es de orden público.

“¿Qué significa eso? Que nadie puede renunciar ni ningún patrono puede conceder menos de lo que estipule el legislador o las autoridades”, explicó el experto de forma clara.

En pocas palabras: aunque usted por pura necesidad esté dispuesto a aceptar, su jefe no puede pagarle ni un colón por debajo de lo que dicta el Consejo Nacional de Salarios para su ocupación.

Si usted ganas menos del salario mínimo que establece la ley para su puesto, tiene todo el derecho a poner la denuncia. (Shutterstock)

Multas millonarias para los que “juegan de vivos”

Si un patrono decide pasarse de listo y contravenir la ley, se expone a un castigo que le golpearía el bolsillo, porque se enfrentaría a graves infracciones laborales.

Las multas a nivel judicial van desde 1 hasta 23 salarios base. Para que se haga una idea, hoy en día cada salario base está en 462.200 colones.

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“Si por incumplir con la legislación me imponen una multa de 23 salarios, son casi 11 millones de colones... no vale la pena en ningún momento jugarse el chance”, advierte tajantemente el doctor Briones.

Además, el experto recuerda dos cosas importantes: esta regla aplica parejo sea usted, sea tico o extranjero, y el decreto de salarios se modifica cada mes de enero, por lo que su pago debe ajustarse a la ley.

¿Dónde y cómo se pone la denuncia?

Si a usted le están haciendo esta mala jugada, ¡no se quede callado! Usted tiene todo el derecho de defender sus derechos y poner la denuncia correspondiente.

Aunque usted esté de acuerdo en aceptar por necesidad, sigue siendo ilegal. (Shutterstock)

El experto explica que usted puede acudir directamente ante un juez de la República o ir al Ministerio de Trabajo. Lo más cómodo es acercarse a las oficinas regionales que le queden más cerca (no tiene que viajar hasta San José si vive en Puntarenas o Guanacaste, por ejemplo).

Pero si no quiere hacer filas ni salir de su casa, también puede hacerlo de forma virtual. “Hoy por hoy pueden entrar a la página del Ministerio de Trabajo y poner la denuncia. O sea, hay más facilidades”, concluyó el abogado.