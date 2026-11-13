TSE tomó importante decisión sobre carro de lujo que usa la diputada Mayuli Ortega

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó pagar con fondos públicos el alquiler de un vehículo de lujo, marca BMW X1 2026, que usa Mayuli Ortega, diputada y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

También negó cubrir con fondos de la deuda política el alquiler de otro vehículo, un Toyota Prado 2026, que usa el tesorero suplente de esa agrupación, Raúl Zamora Trejos. Por el primero, el pago mensual era de ¢1.2 millones y por el segundo, de poco más de ¢1 millón.

De acuerdo con La Nación, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE emitió un informe (N:° DFPP-LT-PPSO-09-2026) en el que le comunicó al PPSO que le rechazó el reembolso de una serie de facturas por ¢62 millones, emitidas entre el 19 de marzo y el 30 de junio pasado, y entre ellas aparecen seis relacionadas con el alquiler de esos dos vehículos, por un total de ¢6.4 millones.

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El TSE rechazó pagar con fondos públicos el uso de un BMW que usa la diputada Mayuli Ortega. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con deuda política

El partido oficialista pedía que se le reintegrara el dinero con la deuda política, a la cual tuvo derecho por la cantidad de votos que alcanzó en las elecciones nacionales de febrero del 2026.

Pero el TSE analizó el caso y concluyó que no solo basta con que el gasto sea comprobable, sino que también debe ser “razonable y racional, es decir, necesario, justificado y proporcional para la labor del partido”, y que, en el caso de dichos automotores, Pueblo Soberano no logró acreditar esos principios.

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Este BMW X1 2026 es el vehículo que usa la diputada y presidenta de Pueblo Soberano. Foto: tomada de Internet. (Tomado de Internet/Tomado de Internet)

Por el contrario, calificó ese gasto como “desmedido” y las sumas a pagar como “exorbitantes”, porque al final de los contratos de arrendamiento —que son por cuatro años— el dinero desembolsado será superior al valor contractual de los vehículos y la agrupación no hace constar que se quedará con ellos.

El informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE reveló que el monto por el arrendamiento era “desmedido” y, cuando La Nación dio a conocer que Ortega usaba ese vehículo BMW para ir a trabajar a la Asamblea Legislativa, en octubre pasado, ella alegó que todos los partidos tienen la posibilidad de hacer este tipo de gastos y que el PPSO le autorizó el uso discrecional del carro.