Mayuli Ortega justifica que TSE pague millonario alquiler de BMW y Toyota Prado del año que usan en PPSO

Mayuli Ortega, diputada oficialista y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), justifica y defiende que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pague con fondos públicos el alquiler de dos carros de lujo, uno de ellos para el uso de ella.

Ella confirmó en el plenario legislativo que el PPSO está alquilando dos chuzos de alta gama y que la plata de esos gastos sale de la deuda política (dinero público que reciben por la cantidad de votos obtenidos en las pasadas elecciones).

Mayuli Ortega justifica que el TSE pague alquiler de dos carros que usa el PPSO. (José Cordero)

Según información dada a conocer por el periódico La Nación, el carro alquilado que usa Mayuli es un BMW negro, modelo X1 del año 2026.

Por este carrazo, el partido firmó un contrato de arrendamiento y ahora le pasa al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una factura de ¢1,2 millones mensuales (unos $2.645).

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El contrato firmado por Ortega es de 48 meses, lo que quiere decir que, al finalizar los cuatro años, el alquiler le costaría a los costarricenses más de ¢57,9 millones. Al final del plazo, el carro se devuelve a la agencia.

El lujoso vehículo ya ha sido visto en el parqueo de la Asamblea Legislativa, portando en el parabrisas la placa de diputada número cuatro que le fue asignada a la legisladora.

La legisladora reconoció que ella usa uno de los dos vehículos. (Esteban Rojas)

El otro carrazo lo usan varias personas

En las liquidaciones que el partido envió al TSE, también aparece el arrendamiento de otro vehículo de lujo.

En este caso, se trata de un Toyota Prado VX 2026, color bronce. El carro está asignado principalmente a Raúl Zamora Trejos, actual tesorero suplente del partido.

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Por este 4x4, la mensualidad es de ¢1 millón ($2.260). Al igual que el BMW, el contrato se firmó por cuatro años, lo que sumaría un gasto total de casi ¢49,5 millones.

El tesorero aclaró que este carro también lo puede manejar el secretario general del partido, Freddy González, o la persona “que se designe” para hacer los recorridos.

El otro carrazo lo usan varias personas del PPSO. (Albert Marín)

“Razones de conveniencia” y largas jornadas de trabajo

¿Y cómo justifica el PPSO este millonario gasto? La diputada Mayuli Ortega se sacudió de las críticas y aseguró que alquilar vehículos es una actividad administrativa ordinaria y que todos los partidos pueden hacerlo.

“Como presidente del PPSO, mantengo una agenda de trabajo sumamente exigente”, aseguró.

Ella dice que su día empieza desde muy temprano en la sede del partido; luego, a eso de las 9 a. m., se va para el Congreso hasta que termina la sesión, y muchas veces regresa a trabajar a las oficinas del partido hasta cerca de la medianoche.

Por su parte, el tesorero Raúl Zamora explicó que alquilaron los dos vehículos por “razones de conveniencia y precio”. Aseguró que los necesitan para recorrer todo el país y que en muchas agencias les cerraron las puertas por ser un partido político.

Hasta el momento, el PPSO ya le mandó a cobrar al Tribunal ¢5 millones por el BMW y ¢2,7 millones por el Prado. Ahora le tocará al TSE revisar la documentación y decidir si procede o no sacar los fondos públicos para pagar estos alquileres.