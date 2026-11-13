¡Ya huele a aguinaldo! Estas son las fechas en las que trabajadores y pensionados recibirán el esperado pago

El pago del esperado aguinaldo 2026 está literalmente a la vuelta de la esquina y ya muchos andan con la calculadora en la mano.

Este año ha sido duro en lo económico, por eso ese dinero caerá tan bien. Muchos lo usarán para pagar deudas, comprar los regalitos de los chiquitos en Navidad, los ingredientes de los tamales, la pierna de cerdo o simplemente para tener un respiro financiero.

Ya están definidas las fechas en las que se pagará el aguinaldo 2026 (Shuttertock)

El esperado calendario: ¿Cuándo cae la plata?

Los pensionados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que pertenecen tanto al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como al Régimen No Contributivo (RNC), serán los primeros en recibir el aguinaldo. Ellos recibirán su depósito el sábado 28 de noviembre de 2026 (el mismo día que reciben la pensión de noviembre).

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Les siguen los trabajadores del sector público (es decir, todos los empleados del Gobierno y de las instituciones del Estado). Para ellos, el depósito será entre ese mismo sábado 28 de noviembre y el viernes 4 de diciembre de 2026.

Finalmente, les toca el turno a quienes trabajan en el sector privado. Para ellos, la ley es muy clara y manda que los patronos tienen un margen de tiempo que arranca el 1º de diciembre y termina el 20 de diciembre de 2026.

Vea cómo calcular cuánta platica le va a llegar. (Canva)

Así se calcula el aguinaldo sin enredos

Ahora sí, viene la parte donde muchos se hacen un colocho: ¿Cuánto le toca de aguinaldo realmente? La fórmula matemática es muy fácil, solo hay que tener a mano las colillas de pago.

El cálculo del aguinaldo se hace sumando absolutamente todos los salarios brutos que usted ha recibido en el último año. Específicamente, tiene que sumar lo que ganó entre el 1º de diciembre del año pasado (2025) y el 30 de noviembre de este año (2026). Es muy importante que entienda que es sobre el “salario bruto”, o sea, el monto total antes de que le hagan los rebajos de la Caja o los impuestos de su colilla normal.

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¡No deje por fuera las extras y comisiones!

En esa gran suma matemática, usted tiene que meter no solo su salario ordinario o fijo, sino también todos esos pagos extraordinarios que se ganó con el sudor de su frente a lo largo del año. Si usted se quedó haciendo horas extras o si le pagaron comisiones por ventas, todo eso suma.

Una vez que sumó todo eso (salarios fijos + extras + comisiones de todo el año), ese resultado se divide entre 12. El número que le da esa división es el monto exacto de aguinaldo que le tiene que llegar a su cuenta.

Si tiene más de un mes de trabajar para el mismo patrono, tiene derecho al aguinaldo. (Archivo)

Recuerde que el aguinaldo debe llegar limpio, es decir, no está sujeto a deducciones por el impuesto sobre la renta, ni tampoco le pueden aplicar los rebajos mensuales de las cuotas de la Caja.

La única excepción que sí le podría tocar el aguinaldo

Ahora bien, el aguinaldo sí puede sufrir una retención por pensión alimentaria. La ley prioriza que los niños tengan garantizada su comida y sus necesidades básicas en estas fechas.

Tenga presente que, para tener derecho al aguinaldo, la ley establece que los trabajadores deben haber laborado de forma continua por lo menos un mes con el mismo patrón.