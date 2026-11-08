¡Atención jubilados! En noviembre el pago de la pensión y el aguinaldo llegarán el mismo día

Los pensionados están a pocas semanas de recibir uno de los pagos más esperados del año: el aguinaldo.

Según el calendario de pagos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para las pensiones del IVM y el RNC, ese tan esperado pago llegará exactamente el mismo día que el pago de la pensión correspondiente a noviembre.

La CCSS anunció que el pago del aguinaldo y la pensión de noviembre será el mismo día. (Canva)

¡Anote bien la fecha! La plata de esos dos pagos llegará el sábado 28 de noviembre.

El calendario también detalla que para diciembre el pago de la pensión será el miércoles 30 de diciembre.

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Un merecido chineo

La pensión es la plata que permite a los jubilados hacer frente a sus gastos mensuales básicos como pagos de servicios y también la compra de medicamentos. El aguinaldo representará un respiro económico para sus bolsillos.

En el caso de los trabajadores, el aguinaldo llegará para los funcionario públicos entre el 28 de noviembre y el viernes 4 de diciembre de 2026.

Para los empleados de empresas privadas el rango de fechas para recibir el aguinaldo se amplía y va del 1.º al 20 de diciembre de 2026.

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Tome en cuenta como se calcula el aguinaldo para que lo revise. (Canva)

¿Cómo calcular el aguinaldo?

El cálculo del aguinaldo se realiza sumando todos los salarios brutos recibidos entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026.

En esa suma se incluyen los salarios ordinarios y pagos extraordinarios, como horas extra y comisiones. El resultado se divide entre 12.

Tome en cuenta que este pago no está sujeto a deducciones por impuesto sobre la renta ni por cuotas de la Caja. Sin embargo, puede aplicarse una retención por pensión alimentaria.

El derecho al aguinaldo corresponde a los trabajadores que hayan laborado al menos un mes continuo para el mismo patrono.