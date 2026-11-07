¿De verdad agredió a una policía? El escándalo del pasado que un diputado revivió para recordar una lamentable situación

El diputado del Frente Amplio recordó una situación que vivió tras una protesta y le mandó un mensaje a los diputados oficialistas. (Jeffrey Zamora R)

Mediante un video compartido en sus redes sociales, el diputado del Partido Frente Amplio (FA), José María Villalta, recordó la ocasión en la que una protesta pacífica frente a las oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) terminó con una violenta represión policial.

Además, mencionó que en el marco de esa situación se le denunció por supuestamente haber agredido a una oficial de la Fuerza Pública.

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El material audiovisual se inicia con clips en los que se escucha al expresidente de la República, Rodrigo Chaves, y a la diputada oficialista Kattia Calvo hacer mención de esta polémica. Ante esto, el legislador frenteamplista relata lo sucedido aquel 8 de noviembre del 2012.

“Ese día, cientos de personas, en su mayoría adultos mayores de las juntas de salud de varias partes de nuestro país, de Grecia, de Nicoya, de muchas zonas rurales se manifestaron pacíficamente afuera de las oficinas centrales de la Caja, exigiendo más presupuesto para hospitales, áreas de salud, mejoras para reducir las listas de espera en la Caja.

“Después de mediodía, cuando los manifestantes ya se estaban retirando para sus casas, el gobierno de ese entonces, liderado por personas de ingrata memoria como Celso Gamboa y Mario Zamora, hoy refugiado en Suiza, lanzó los antimotines contra los manifestantes pacíficos, gases lacrimógenos contra personas adultas mayores”.

Protesta pacífica buscaba mayor inversión en salud. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Villalta mencionó que, posterior a este evento, se intentó perseguir a los ciudadanos que se manifestaron pacíficamente, tratando de acusarlos de haber cometido actos de violencia.

Para contextualizar, el diputado incluyó en su video las declaraciones de una oficial de policía, quien indicaba que una compañera suya presuntamente vio el momento en que Villalta le habría dado un puntapié en la cabeza durante el zafarrancho.

Ante esto, el político asegura que todo se trató de un intento de calumnia y aprovechó el espacio para enviarles un mensaje directo a los legisladores oficialistas.

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“Yo hice algo que los diputados de Pueblo Soberano nunca han hecho, renuncié inmediatamente a mi inmunidad y me puse a las órdenes de la justicia. Dichosamente, porque todavía tenemos un sistema de justicia que es independiente, la Fiscalía solicitó la desestimación del caso, y la Sala Tercera en una resolución clarísima decidió el archivo de la causa”.

Villalta indicó que, pese a estar en la “prehistoria” de los teléfonos celulares, varios videos aficionados y de distintos medios de comunicación captaron lo que sucedió realmente en las calles ese día. Además, destacó que la fecha quedó para el recuerdo como el Día de la Defensa de la Seguridad Social.

El diputado Villalta recuerda cómo la intervención policial de ese día dejó adultos mayores golpeados y muchos detenidos de manera dudosa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Ni las mentiras ni la represión harán que renunciemos a nuestra lucha por la defensa de la seguridad social, y por un sistema de salud pública solidario y universal que funcione para toda la gente”.

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El video concluye con una pantalla que muestra la frase: “El 8N no se olvida”, haciendo alusión al día en que se registraron estos acontecimientos.

José María Villalta publicó un video donde recordó los hechos del “8N”