¡Zafarrancho sindical! Fuerza Pública interviene en tenso pleito a gritos en el SEC

En los videos que circulan en redes se observan el tenso ambiente, originado por diferencias entre líderes sindicales. (Cap/Captura de pantalla)

Una nueva polémica se desató este sábado en torno al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). Una denuncia de “violencia política” y la intervención de la Fuerza Pública obligaron a suspender la sesión del Consejo Nacional de Representantes.

Según indicó Yorgina Alvarado, secretaria general del sindicato y figura opositora al actual presidente de la agrupación, Gilberth Díaz, una serie de incidentes provocados por Díaz y sus simpatizantes interrumpieron la reunión celebrada en el Hotel Radisson, en San José, y requirieron incluso el apoyo policial.

LEA MÁS: Solo quedan dos feriados en el 2026: entérese cuándo son y cuál es de pago obligatorio

Gritos de “fuera, fuera” se escucharon en el salón, mientras algunos presentes hacían bulla para sabotear la participación de la secretaria general.

“El día de hoy (viernes), en un acto desesperado, Gilberth Díaz interrumpe una sesión que había sido convocada por el Directorio Ejecutivo Nacional con un grupo de seguidores de la tendencia UTRA, con el fin de desmovilizarnos. Eso también es violencia política”, afirmó Alvarado.

Esta cita de representantes tenía como finalidad preparar la Asamblea Nacional del SEC, programada para el próximo 17 de noviembre, y coordinar los detalles de la movilización del sector educación convocada para el 11 de noviembre. Sin embargo, la dirigente explicó que los altercados obligaron a suspender la actividad y a solicitar el auxilio de las autoridades.

Esta situación le suma un nuevo capítulo a la fuerte disputa interna que enfrenta a dos bandos del sindicato: los afines a Alvarado y los liderados por Díaz.

En los videos se observa cómo algunos participantes golpeaban las mesas con cucharas como parte del ruido. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Precisamente, días atrás, Díaz denunció una intervención de la Fuerza Pública en la sede del SEC, la cual presuntamente facilitó el ingreso de Alvarado y de otros funcionarios que habían sido señalados por un aparente mal manejo de fondos.

LEA MÁS: ¡Atención papás! IMAS anuncia ajuste en el monto de la beca Avancemos

“La interposición de procesos disciplinarios en nuestra contra tenía un único objetivo: sacarnos de la contienda electoral”, denunció Alvarado sobre este tema.

Finalmente, la dirigente hizo un llamado a la afiliación para que participe en la Asamblea Nacional y exija procedimientos democráticos, transparentes e imparciales.