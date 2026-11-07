¡Atención papás! IMAS anuncia ajuste en el monto de la beca Avancemos

IMAS anunció ajustes a las becas avancemos. Imagen con fines ilustrativos. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) dio a conocer que algunos estudiantes que cuentan con el apoyo de la beca Avancemos tendrán un ajuste en el monto que reciben.

Según lo publicado por el IMAS en su perfil oficial de Facebook, los beneficiarios que percibirán este cambio son aquellos que este año cursan por primera vez el sétimo o décimo año. El monto se ajustará de acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

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Las personas que cuentan con este beneficio podrán consultar el nuevo monto a partir del martes 10 de noviembre mediante la plataforma “Mi Expediente”. Para ello, deben ingresar utilizando su número de identificación y la contraseña establecida.

IMAS indicó a cual sector de la población estudiantil les harán los ajustes. (MEP/MEP)

Según comunicó el IMAS: “El depósito con el ajuste correspondiente se realizará durante los últimos días del mes de noviembre”. Además, la entidad indicó que no es necesario presentarse a las oficinas de la institución para realizar ninguna gestión relacionada con este cambio.

Avancemos es un programa a cargo del IMAS, destinado a apoyar a estudiantes de primaria y secundaria que se encuentren en condición de pobreza extrema o pobreza básica, debidamente registrados en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

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Mediante esta ayuda estatal, cuyo propósito es mantener a los jóvenes en las aulas del sistema educativo, los estudiantes podrían recibir montos que pueden ir desde los ₡18.000 hasta los ₡40.000 mensuales, dependiendo del grado académico que cursen.