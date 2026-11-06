Pésimo estado de camino en Nandayure impide que los estudiantes lleguen a clases

Estudiantes del Colegio de San Francisco de Nandayure no vana clases por segundo día, debido a que el bus se queda pegado en la carretera. Foto: Cortesía de Guananoticias para La Teja. (Cortesía Guananoticias para La Teja./Cortesía Guananoticias para La Teja.)

Según indicó Rodrigo Baltodano, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Coyote de Nandayure, en declaraciones al medio Guananoticias, en lo que va del año los estudiantes han perdido unos 20 días de clases por las malas condiciones del camino y la imposibilidad del autobús para transitar.

Las pésimas condiciones en esta ruta nacional afectan a la zona, con alto interés turístico. (Cortesía Guananoticias para La Teja./Cortesía Guananoticias para La Teja.)

Ante esta situación, la diputada Karol Matamoros, de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y representante de Guanacaste, envió un oficio al ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, para consultar si se intervendrá la vía.

“Solicito se sirva informar si dichas rutas se encuentran contempladas dentro del plan de Contratos de Construcción Vial. Asimismo, agradeceré indicar, en caso de estar incluidas, el alcance de las intervenciones previstas y el cronograma estimado para su ejecución” indicó la diputada al ministro mediante un escrito.

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Matamoros indica que en setiembre anterior ya se había consultado al jerarca sobre esta y otras rutas nacionales en la provincia de Guanacaste.

La diputada Karol Matamoros envió un oficio al Ministro de Obras Públicas para esclarecer si la vía será intervenida. (Captura de pantalla./Captura de pantalla)

La legisladora señaló que el ministro le respondió que las obras se realizarán de acuerdo con criterios técnicos y disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, el jerarca no brindó fechas exactas para la intervención.

Esta ruta nacional, que abarca desde Santa Cruz hasta Paquera, en la península de Nicoya, presenta graves problemas en sus últimos 30 kilómetros. En el trayecto por Nandayure, la calle corre paralela a la costa y conecta lugares de alto interés turístico como San Miguel, Bejuco, Coyote, Corozalito, Camaronal y Punta Islita.