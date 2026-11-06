¡Ojo al dato patronos! Aumento salarial para empleadas domésticas también es obligatorio si les pagan por día

Las trabajadoras domesticas que ganan por día también deberán recibir el aumento aprobado en sus salarios. (Canva/Canva)

Tras el reciente incremento general de los salarios mínimos del sector privado, al que se suma el ajuste diferenciado que el Consejo Nacional de Salarios (CNS) que se aprobó para el trabajo doméstico, muchas trabajadoras han celebrado la medida.

Sin embargo, surge una duda en torno al tema: ¿Este beneficio aplica a quienes ganan por día laborado? Un abogado especialista en materia laboral lo aclara.

En muchos hogares, las familias hacen el esfuerzo de contratar a una persona que les ayude con los quehaceres. Muchas de estas trabajadoras asisten solo algunos días a la semana y reciben su pago por jornada laborada. El abogado Gustavo Gómez explica que para este tipo de relaciones laborales también es obligatorio aplicar el aumento.

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“Si debería de aplicarse, indistintamente si es por hora, si es por día, si es por semana, por quincena o por mes, aplica exactamente igual”.

El experto pone el ejemplo de un ayudante de mecánica que asiste durante varios días a un taller. Ese ayudante debería ganar alrededor de ₡13.000 como mínimo por día trabajado; con la nueva fijación, a esos ₡13.000 se les debe sumar el 1,70 % aprobado para el salario base de todo el sector privado, aumentando un aproximado de 220 colones, es decir, llegando a ¢13.220.

Con las trabajadoras domésticas todo igual

Sin importar si gana por día, por quincena o por semana, se debe respetar el aumento. (Shutterstock)

En el caso del ajuste excepcional aprobado para el trabajo doméstico, que es del 4,18%, este se integra al 1,70% general, dando como resultado un incremento total del 5,88%. Tal como explica el abogado, este porcentaje debe aplicarse a todos los trabajadores de este sector, sin importar si ganan por día, por semana o por quincena.

Por poner un ejemplo hipotético: si una trabajadora gana ₡15.000 diarios por su labor, a esa base se le debe sumar el 5,88 % aprobado, lo cual aumentaría su paga por cada jornada laborada, quedando hipotéticamente en unos ¢15.880 aproximadamente.

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Estos aumentos, tanto el general para el sector privado como el excepcional para las labores domésticas, entrarán a regir a partir del 1 de enero de 2027, según estipuló el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).