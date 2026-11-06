Laura Fernández habló de educación y narcotráfico en Europa, pero sus palabras contradicen la realidad tica

Expertos en política analizan comentarios de Laura Fernández y los contraponen con la realidad nacional. (YouTube /Screenshot video)

Durante la gira europea realizada por la presidenta Laura Fernández, la mandataria sostuvo varios encuentros con distintas autoridades y organismos. En estos espacios, Fernández pidió intensificar la lucha contra el narcotráfico, apoyar más la educación y que se reduzca el consumo de drogas para evitar el trasiego de narcóticos desde Costa Rica.

La Teja conversó con expertos en materia política, quienes analizaron los comentarios y el actuar de la mandataria, los cuales contrastan con la realidad nacional.

Imagen internacional

El politólogo Rubén Grillo explica que, en torno a los discursos de Laura Fernández, se debe rescatar que son empleados en un espacio internacional, en representación de un país que históricamente ha construido una buena imagen.

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“Ese discurso se sigue manteniendo, pues un discurso internacional, es un discurso de ciertos valores que trata de recalcar Costa Rica a nivel mundial y que, de alguna u otra forma, el discurso de la presidenta no se despega, realmente de esa tradición internacional que tiene el país ante organismos multilaterales o ante espacios de esta índole que son encuentros con otras personas mandatarias de la región latinoamericana y de España”.

Mientras que Fernández incentivó la educación, en el país se recortan millones en presupuesto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Realidad Nacional

Sin embargo, el experto advierte que la brecha entre lo dicho por Fernández y la realidad en el país es muy grande.

Entre varios factores, como temas de salud, economía y recaudación fiscal, el politólogo recuerda la situación que enfrenta la educación a nivel nacional, golpeada por los recortes impulsados por el oficialismo.

“Hemos visto cuánto se le está afectando a toda la educación pública en el presupuesto 2027, donde se le están rebajando una gran cantidad de miles de millones tanto a lo que es educación primaria y secundaria como a educación universitaria pública; por ende, afecta completamente lo que es la inversión en educación”.

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Además, el experto hizo referencia a la decisión de dar una curva de cinco puntos a los estudiantes de colegios técnicos para aprobar las pruebas estandarizadas, así como a las órdenes sanitarias que pesan sobre muchos centros educativos. Eso sí, indica que el problema no es exclusivo de este gobierno, sino que se arrastra desde administraciones anteriores.

En cuanto al tema de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, Grillo menciona:

“Como dicen, una gaviota no hace verano, entonces una cárcel realmente no dice que están combatiendo por la seguridad. La cárcel es para los que ya están dentro del sistema judicial y que ya están dentro del sistema penitenciario, pero ¿qué sucede con todos los que andan afuera, con todos los que están generando homicidios, que también vemos efectos colaterales en donde niños fallecen por culpa de la inacción del gobierno para la prevención del delito? Y eso es 100% responsabilidad del Poder Ejecutivo, así que también, pues, habrá alguna gran diferencia entre lo del discurso y realmente la realidad de Costa Rica".

Los recortes al Poder Judicial no son tema que se pueda obviar. (OIJ/Suministrada)

Junto a esto, menciona los ataques al Poder Judicial y los recortes a su presupuesto. Además, indica que las constantes noticias provenientes de España, Portugal o Países Bajos sobre la incautación de embarcaciones con droga que salieron de Costa Rica, contrarían el mensaje de lucha contra el narcotráfico.

Una contradicción insostenible

Por su parte, Francisco Barahona, politólogo y docente, también señala que lo expuesto por Fernández es “una contradicción insostenible”, opuesta incluso a decisiones gubernamentales recientes.

“Lo que ella está diciendo es totalmente contradictorio con el presupuesto, que justamente ayer aprobó la Asamblea Legislativa que va en contra de todas las afirmaciones de la presidenta”.

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Asimismo, el experto en política emitió una posición fuerte referente a la presidenta:

“La presidenta sufre un desfase absoluto en lo que es su educación universitaria en la Universidad de Costa Rica y en la Escuela de Ciencias Políticas, lo que aprendió ahí durante varios años y lo que ella, digamos, predica en el presente bajo la influencia del expresidente y actual ministro don Rodrigo, que tiene una percepción completamente falaz, falsa, autoritaria, exagerada, por decirlo. Una manera de la realidad del país, que además quedó en evidencia cuando ella dio declaraciones, diciendo que todos los que se oponen al pensamiento del gobierno son comunistas”.

Diferencia entre discurso y realidad, explican los expertos. (Daniel G.Mata/Suministrada/Secretaría General Iberoamericana)

En una explicación adicional, Barahona sostiene que el discurso de la mandataria fue expuesto frente a los países del grupo iberoamericano, los cuales suelen estar desinformados de la actualidad tica.

“Algunos de ellos tendrían información a través de sus ministerios de relaciones exteriores, pero era un público cautivo, por decirlo de alguna manera”.