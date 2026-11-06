Ministro de Educación anuncia puntos extra para estudiantes por ajuste en pruebas estandarizadas

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, hizo un anuncio importante para los estudiantes que hicieron las pruebas estandarizadas este año y para sus padres de familia.

El jerarca confirmó que a los estudiantes de colegios técnicos se les aplicó un ajuste de cinco puntos en las recientes pruebas nacionales, estandarizadas y sumativas.

MEP hace ajuste en calificaciones de pruebas estandarizadas de colegios técnicos. (MEP)

El jerarca explicó que este año los jóvenes se enfrentaron a exámenes nuevos, más rudos y completos. Sin embargo, detrás de esas hojas de respuestas hay una generación que la ha visto difícil para poder avanzar en sus estudios.

“Esta generación vivió las huelgas del 2018 y 2019 durante años fundamentales de la primaria. Después llegó la pandemia, la suspensión de clases presenciales por más de dos años y la educación a distancia,” recordó el ministro.

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A pesar de los obstáculos, el MEP reconoce que los estudiantes y los profesores se han esforzado por recuperar el tiempo perdido. Incluso, Sánchez destacó que en las famosas pruebas PISA, Costa Rica logró frenar la caída en lectura y matemáticas y hasta mejorar en ciencias.

Por todo este enorme esfuerzo, el ministerio tomó la decisión técnica y justa de darles ese “empujoncito” de cinco puntos. Eso sí, los resultados originales se conservan en los registros institucionales para saber exactamente en qué temas hay que enfocarse para mejorar.

Leonardo Sánchez, ministro de Educación, explica porqué se tomó la decisión. (Jonahan Jiménez)

Recuerde que hay una segunda ronda

Los resultados de las pruebas estandarizadas de los colegios técnicos fueron entregados esta semana y los estudiantes tuvieron tiempo para presentar recursos de revocatoria hasta este jueves.

“Nuestros equipos técnicos tienen la obligación de analizarlo y responder. Esto es completamente normal, forma parte de un proceso transparente”, aseguró el jerarca sobre este derecho estudiantil.

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Y si el estudiante no logró del todo la nota mínima para pasar en una o más materias, aún hay otra oportunidad. El MEP confirmó que tendrá una convocatoria de ampliación para salvar la tanda.

“A estos estudiantes quiero decirles, no pierdan la esperanza, tendrán una nueva oportunidad para prepararse. Ser justos no significa dejar de ser exigentes, significa exigir sin ignorar la realidad,” agregó el ministro.

Ministro de Educación explica ajuste en calificaciones de pruebas estandarizadas

¡Atención escuelas y colegios académicos!

Si usted tiene hijos en la escuela o en un colegio académico (ya sea de día o nocturno), es importante que tenga presente que es muy probable que también se hagan ajustes en las calificaciones.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que las pruebas de primaria y secundaria académica también tendrán los ajustes que correspondan. El objetivo es garantizar que todos los estudiantes reciban un trato equitativo.

Los detalles de cuántos puntos serán se definirán y comunicarán apenas terminen de revisar las calificaciones.

Tenga presente que los resultados de primaria se publicarán el próximo 16 de noviembre y los de secundaria académica saldrán el 23 de noviembre.