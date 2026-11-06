TSE manda mensaje a las 31 mil personas que solicitaron una cédula y no la fueron a recoger

Si usted es una de las miles de personas que fueron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a solicitar una cédula y no fue a recogerla, aquí le traemos un mensaje.

Con corte al pasado mes de octubre de 2026, la institución confirmó que tenía exactamente 31.566 cédulas en custodia.

El TSE manda mensaje a las 31 mil personas que tiene cédulas pendientes de retirar. (TSE)

¿Dónde están guardadas estas cédulas?

La mayor parte de estos importantes documentos (23.071) está repartida en las 32 oficinas regionales a lo largo y ancho del país. Solo en la sede central en San José hay 4.602 plásticos sin reclamar.

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Por otra parte, los consulados costarricenses alrededor del mundo tampoco se escapan de este problema, pues tienen 3.893 documentos guardados esperando a nuestros compatriotas. El consulado en New York, Estados Unidos, es el que más tiene acumuladas, con 1.213 cédulas.

A nivel nacional, las oficinas que más cédulas olvidadas tienen en resguardo son Cartago (1.659), Alajuela (1.616), Heredia (1.585) y San Carlos (1.567).

Recuerde que hacer cada una de estas cédulas le cuesta plata al país. El costo de producción de cada plástico es de $12,41, lo que equivale a unos 5.700 colones al tipo de cambio actual.

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El TSE guarda los documentos por el tiempo que tienen vigencia. (Mónica Cerdas)

¿Cómo saber si tiene una cédula esperándolo?

Para que no se eche el viaje al propio o pase un mal rato, usted puede revisar desde su celular o computadora si tiene un documento pendiente de retiro. Solo debe meterse al enlace oficial del TSE: https://www.consulta.tse.go.cr/webconsultasolicitud/.

La institución mantendrá su cédula bien cuidada durante todo el tiempo de vigencia del documento. Eso sí, una vez que pase ese tiempo y el plástico venza, lo mandará directamente a reciclar.

Solo para que se haga una idea del tremendo brete que tiene el TSE, de enero a setiembre de este año ha impreso 531.805 cédulas de identidad. Enero fue el mes más rudo, con casi 109 mil documentos impresos.