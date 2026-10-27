¿Cuándo pagan el aguinaldo 2026? Estas son las fechas de pago para pensionados y trabajadores

La espera por el aguinaldo 2026 está cada vez más cerca de terminar. Miles de trabajadores y pensionados en Costa Rica recibirán este dinero entre finales de noviembre y diciembre, según el sector al que pertenezcan.

Como cada año, los primeros en recibir el pago serán los pensionados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), seguidos por los empleados públicos y, posteriormente, los trabajadores del sector privado.

El aguinaldo 2026 comenzará a pagarse el 28 de noviembre a los pensionados de la CCSS. (Canva/Canva)

Fechas de pago del aguinaldo 2026

Estas son las fechas anunciadas para cada grupo:

Sector Fecha de pago Pensionados de la CCSS (IVM y RNC) Sábado 28 de noviembre de 2026 Sector público Del 28 de noviembre al Viernes 4 de diciembre de 2026 Sector privado Del 1.º al 20 de diciembre de 2026

En el caso del sector privado, los patronos tienen como fecha límite el 20 de diciembre para realizar el depósito correspondiente.

¿Cómo calcular cuánto le corresponde de aguinaldo?

El cálculo del aguinaldo se realiza sumando todos los salarios brutos recibidos entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026.

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En esa suma se incluyen los salarios ordinarios y pagos extraordinarios, como horas extra y comisiones. El resultado se divide entre 12.

Por ejemplo, si una persona recibió un total de ₡6.000.000 en salarios durante ese período, su aguinaldo sería de ₡500.000.

Este pago no está sujeto a deducciones por impuesto sobre la renta ni por cuotas de la CCSS. Sin embargo, puede aplicarse una retención por pensión alimentaria.

Además, el derecho al aguinaldo corresponde a los trabajadores que hayan laborado al menos un mes continuo para el mismo patrono.

Con estas fechas, los trabajadores y pensionados pueden comenzar a organizar sus gastos de fin de año y planificar el uso de este ingreso adicional.