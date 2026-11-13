A partir de enero, en todas las instituciones tendrán que aceptar la cédula digital. ¿Qué pasará con la física?

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que a partir del próximo 1.º de enero de 2027, absolutamente todas las instituciones públicas y privadas del país deberán aceptar la Identidad Digital Costarricense (IDC).

Esto significa que su celular se convertirá en su documento oficial de identificación y que ya nadie le pedirá la cédula física si usted porta la versión digital.

La cédula digital deberá ser aceptada en todas las instituciones a partir del 1 de enero de 2027. (Captura de pantalla)

¿Se tiene que despedir de la cédula de plástico?

Si usted es de los que prefieren andar con el documento en la mano o le cuesta un poquito la tecnología, puede estar tranquilo.

La entidad dejó claro que continúa ofreciendo la cédula de identidad en formato físico de forma gratuita (a menos que usted exceda el máximo de duplicados permitidos en un mismo año).

Usted podrá seguir sacando el plástico tanto en la sede central como en sus 32 oficinas regionales. Ambos documentos, el físico y el digital, tienen exactamente la misma validez legal, así que usted es quien elige cuál prefiere usar.

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Un trámite rápido y desde la casa

Sacar esta moderna cédula digital es muy fácil. La solicitud se hace exclusivamente por internet a través de la página https://www.tse.go.cr/idc/, la cual está habilitada las 24 horas del día, de lunes a domingo.

Los únicos requisitos son: tener una cédula vigente, contar con un celular inteligente y, muy importante, no tener ningún documento de identidad pendiente de retiro en el TSE.

El costo del trámite es de 2.600 colones y tiene una vigencia de 4 años. Para los adultos mayores, este trámite es completamente gratuito.

La cédula digital es segura y fácil de portar. (Jorge Castillo)

Los pasos para activarla en su celular

Cuando entre a la página, usted solo debe ingresar su número de cédula, completar la verificación y dar un correo electrónico. Luego de pagar con una tarjeta Visa o Mastercard, viene la parte final.

Usted tendrá que ir a las tiendas PlayStore o AppStore y descargar una aplicación llamada IDC-Ciudadano. Ahí mismo activará su identidad digital.

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Esta herramienta estará blindada y superprotegida por un código PIN y reconocimiento facial para que nadie le robe sus datos personales.

El TSE aclara que los jóvenes que van a solicitar la cédula por primera vez y quieren la digital, primero deberán obtener el formato tradicional impreso y, ya con la cédula en mano, hacer el trámite por internet.

Las ventajas de la cédula digital

Desde que el servicio arrancó en setiembre del 2025, hasta este mes de noviembre, ya son 107.243 las personas que sacaron su IDC.

Si usted prefiere la cédula física, la puede seguir usando con normalidad. (Alonso Tenorio)

Las ventajas son muchísimas. Además de la enorme comodidad de llevarla en el celular (portabilidad), esta cuenta con modernos mecanismos de seguridad informática y de cifrado avanzado que la protegen contra falsificaciones o adulteraciones.

Las instituciones y los comercios también salen ganando, ya que tendrán un acceso rápido a la verificación de identidad, minimizando errores y evitando que los estafadores hagan de las suyas.