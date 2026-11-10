A partir del 1 de enero de 2027 le tendrán que aceptar la cédula digital como documento oficial, esto dijo el TSE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que, a partir del 1.° de enero de 2027, todas las instituciones públicas y privadas deberán aceptar la Identidad Digital Costarricense (IDC) como documento oficial de identificación.

Este documento tiene la misma validez legal que el físico, cuenta con cuatro años de vigencia y su costo es de 2600 colones, excepto para las personas adultas mayores, que están exentas del pago.

Del 9 de setiembre de 2025 (día en que se implementó el servicio) al 1.° de noviembre de 2026, 107.243 personas habían solicitado la IDC.

A partir del 1 de enero de 2027 todas las instituciones públicas y privadas tendrán que aceptar la cédula digital. (Jorge Castillo)

¿Cómo obtener la cédula digital?

Para adquirir la IDC, las personas deben tener una cédula vigente, disponer de un celular y no tener ningún documento de identidad pendiente de retiro.

La solicitud se realiza en el sitio https://www.tse.go.cr/idc/, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Allí, los usuarios deben ingresar su número de identificación, completar un proceso de verificación y proporcionar un correo electrónico válido para continuar con los pasos de activación.

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Luego de cancelar el costo de la IDC (2600 colones) con una tarjeta Visa o Mastercard, los usuarios tendrán que descargar el documento denominado IDC-Ciudadano de las tiendas PlayStore y AppStore para activar su identidad digital, que estará protegida por un código PIN y reconocimiento facial.

La cédula digital contiene datos biométricos del usuario, que permanecen debidamente resguardados en el TSE desde su trámite más reciente del documento físico. Si el ciudadano debe solicitar su cédula por primera vez y desea contar con la IDC, primero deberá obtener el formato tradicional impreso y luego efectuar la gestión por internet.

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El TSE también seguirá emitiendo las cédulas físicas. (Alonso Tenorio)

Beneficios de tener cédula digital

El TSE menciona entre las ventajas que ofrece la IDC a la ciudadanía su portabilidad, ya que se puede llevar en dispositivos móviles de manera práctica y accesible. Además, el uso de estándares internacionales, que facilitarán, a futuro, la verificación de la identidad dentro y fuera del país; y el cifrado avanzado de la información, junto con modernos mecanismos de seguridad informática que la protegen contra intentos de falsificación o adulteración.

La herramienta digital forma parte de un plan integral de modernización de los documentos de identidad impulsado por el TSE.

“Las instituciones públicas y privadas también encontrarán fortalezas como la minimización de errores de digitalización, un acceso más rápido y seguro a la verificación de los solicitantes, así como mayor protección contra la suplantación de identidad y actividades fraudulentas”, detalló el Tribunal.

La entidad dejó en claro que continúa ofreciendo la cédula de identidad en formato físico de forma gratuita (salvo el cobro que se realice cuando se exceda la cantidad máxima de duplicados en un mismo año), tanto en sede central como en sus 32 oficinas regionales.