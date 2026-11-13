Transportista relata preocupaciones sumadas al nuevo canon que quiere cobrar Aresep

Transportista de turismo habla sobre las dificultades que afronta su gremio, sumado al nuevo canon que deberán pagar. (Asotranstur/Asotranstur)

El sector de transportes especiales alzó la voz en los últimos días para denunciar la afectación que tendrá debido al cobro de un nuevo canon que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) implementará a partir del 2027.

Esta medida se suma al canon que los empresarios ya le pagan al Consejo de Transporte Público (CTP). El nuevo cobro entrará a regir primero para el transporte de trabajadores y luego se extenderá a los servicios de estudiantes y turismo.

Este recargo preocupa de manera particular a los pequeños y medianos empresarios, quienes ven una nueva carga que complica su operación.

La Teja conversó con Luis Diego Araya, un empresario que comparte sus preocupaciones y las de muchos de sus colegas.

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Este transportista turístico comenta que esta situación agrava el cierre de año debido a los múltiples gastos que deben sufragar tras una temporada difícil.

“A veces se pone muy cuesta arriba a fin de año, porque hay que pagar el marchamo y hay que pagar aguinaldos para los que tienen conductores y demás. Entonces, hay muchos gastos que se acumulan y ahora con lo de este nuevo canon que quieren poner Aresep, realmente nos pone en una condición bastante complicada porque, en especial este año, el precio del combustible que se nos ha subido un montón y la depreciación del dólar, ha venido a darnos un golpe bajo muy fuerte, ya que se nos hace bastante difícil acomodar los números a como pretendíamos tenerlos”.

Ante el encarecimiento de todo, el mantenimiento de las unidades se complica para muchos empresarios. Imagen con fines Ilustrativos. (Asotranstur/Asotranstur)

Araya explica que muchos no tendrían cómo pagar este cobro adicional. Asimismo, señala otro problema derivado de la situación económica.

“Hay muchos de los compañeros que nos acostumbramos a darles mantenimiento a las unidades en estos días, preparándolas para la temporada de verano, que es cuando tenemos más trabajo (...), pero he estado conversando con varios colegas y muchos están en problemas porque no tienen ni siquiera para poner al día la unidad para empezar a trabajar”.

Además, indica que para él y para muchos esta época se convierte en un dolor de cabeza en la que tienen que hacer “magia” para salir adelante con los costos.

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“Hay que hacer magia a veces porque hay que limitarse de muchas cosas. En el caso particular mío sí me gusta ser muy responsable con los conductores, tenerlos asegurados, obviamente pagarles su aguinaldo, pagarles sueldos mensuales. A veces es un dolor de cabeza porque llega el fin de mes o llega la quincena y no ha habido suficiente trabajo y hay que ver qué se hace para cumplir”.

El nuevo canon se cobrará primero al transporte de trabajadores, luego seguirán el de estudiantes y el turístico. Foto con fines ilustrativos. (alonso tenorio)

La Aresep estableció que los transportistas de trabajadores deberán pagar ¢79.060 por cada vehículo de hasta 20 pasajeros, alrededor de ¢153.000 para unidades de 21 a 34 pasajeros y ¢252.000 para buses con capacidad de 35 personas o más. Estos cobros se pretenden extender al transporte de estudiantes y al transporte turístico.